В Китае представили первый в мире гибкий смартфон (видео)

Предзаказ на складной смартфон уже можно сделать, а поставки начнутся в декабре.

Компания Royole Corporation обогнала всех конкурентов и представила первый в мире коммерческий гаджет с гибким экраном на Android под названием FlexPai. В развернутом состоянии дисплей FlexPai имеет диагональ 7,8 дюйма, в складном - около 4 дюймов.

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Смартфон будет иметь LCD- или AMOLED-экран, передает kommersant. FlexPai оснащен процессором Snapdragon 8150, который впервые используется в устройствах. Смартфон имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти, встроенная память - 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Двойная камера сзади имеет разрешение в 16 и 20 мегапикселей. Смартфон также оснащен технологией быстрой зарядки Ro-Charge, благодаря которой за один час можно зарядить устройство на 80%.

Предзаказ на складной смартфон уже можно сделать, а его поставки начнутся в декабре.

По данным издания Gizmo China, минимальная стоимость устройства составит почти $1,3 тыс.

Как сообщал УНИАН, в ноябре похожее устройство представит южнокорейская Samsung. Разработкой складных смартфонов с гибким экраном занимается также китайская Huawei, которая стремится обогнать Samsung в этом сегменте. В апреле издание ETNews сообщило, что Huawei может выпустить смартфон с таким экраном также в ноябре.