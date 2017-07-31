На спутнике Сатурна нашли молекулы, способные образовать базовые компоненты внеземной жизни

На спутнике Сатурна Титане обнаружили акрилонитрил — молекулы, способные образовывать базовые компоненты внеземной жизни — мембранные пузырьки. Об этом со ссылкой на статью Морин Палмер в журнале Science Advances пишет Naked Science.

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Несколько лет назад ученые описали ключевые биохимические элементы внеземной, совершенно непохожей на нашу, жизни, которая теоретически могла бы существовать на Титане. Воды на Титане нет, зато в холодном, со средней температурой около –178 °С, климате спутника Сатурна жидкими остаются многие простые органические соединения. Метан здесь проливается дождями и образует целые моря, фактически повторяя круговорот воды на Земле.

Одним из таких компонентов "метановой жизни" является мембрана, которая отделяет протоклетку от окружающей среды, создавая условия для прохождения внутриклеточных реакций, возникновения градиента концентраций веществ и т. п.

"Основу наших клеточных мембран образует двойной слой фосфолипидов — молекул, полярные свойства которых заставляют их спонтанно образовывать в воде пузырьки-везикулы. Эту роль для "метановой" жизни — как было теоретически показано еще в 2015 г. — мог бы сыграть акрилонитрил, так же спонтанно складывающийся в пузырьки, "азотосомы" — стабильные, полупроницаемые и гибкие", — говорится в статье.

К тому времени было известно, что на Титане имеются все необходимые для образования акрилонитрила (винилоцианида, C2H3CN) компоненты, но самой молекулы обнаружить не удавалось. Морин Палмер из Католического университета Америки и ее коллеги изучили данные наблюдений, сделанных радиотелескопом ALMA в первой половине 2014.

В опубликованной статье Морин Палмер и ее соавторы подтверждают наличие на Титане акрилонитрила. Самая высокая концентрация наблюдается в верхних слоях атмосферы, на высоте более 200 км, где, видимо, происходит синтез этих молекул под действием излучения. Однако рано или поздно они падают вниз, наполняя метановые моря.

По расчетам ученых, в море Лигеи его достаточно для того, чтобы на каждый кубический сантиметр образовывалось около 30 млн "азотосом".

Ранее американские ученые предположили, что Титан может оказаться единственным местом в Солнечной системе, где имеет смысл строить постоянную, самодостаточную колонию.