Apple запатентовала технологию создания полностью стеклянного смартфона

Как пишет Apple Insider, суть изобретения заключается в послойном наложении стеклянных панелей и последующем связывании их друг с другом с помощью термодействия, сообщает ТСН.

В результате, говорится в патенте, получается довольно толстый кусок материала, который может быть подвергнут механической обработке для получения желаемой формы.

Далее, в полностью стеклянном корпусе могут быть проделаны отверстия для кнопок и других элементов управления, помещенный внутрь дисплей, электроника и другие компоненты.

Задняя панель, пишут инженеры Apple, может быть тонированная до полупрозрачного или непрозрачного состояния, чтобы скрыть от глаз аккумулятор, гибкие кабели и другую начинку.

Заявка на патент была подана еще в 2013 году, а подтверждена 8 июля 2014 года. Среди авторов патента - главный дизайнер компании Джонни Айв.

Однако, регистрация Apple авторских прав на стеклянный "айфон" не означает, что таковой поступит в продажу. Компания часто получает патенты "на всякий случай", поэтому придуманные им идеи могут быть никогда не реализованы в коммерческих продуктах.