Вокруг черной дыры в центре Млечного пути можно безопасно двигаться

Как оказалось, газ вокруг нее движется со скоростью, равной одной третьей скорости света.

Астрономы обнаружили большое газовое облако, которое движется вокруг супермасивной черной дыры в центре нашей галактики.

Это, как заявили в Европейской южной обсерватории (ESO), стало «громким подтверждением» теоретических предположений существования галактического гиганта, известного также как «Стрелец А».

Как пишет Newsweek, черные дыры – это регионы в космосе, где гравитация настолько интенсивна, что она поглощает все: от материи до света, которые приближаются слишком близко. В результате сами дыры кажутся полностью черными и удивительно холодными. Но материя, которая вращается вокруг них, адски горячая и яркая.

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Астрономы использовали европейский интерферометрический инструмент GRAVITY вместе с Very Large Telescope в Чили, чтобы отследить материю, которая вращается вокруг «Стрельца А». Вспышки в инфракрасном спектре указали ученым на то, что газ вращается вокруг горизонта событий черной дыры. Инфракрасные сигналы наметили очень стабильную орбиту вращательной массы. И это дало ученым лучшее на сегодня изображение того, как материя движется так близко к черной дыре. Когда газ с орбиты перемещается хотя бы немного ближе, дыра поглощает его.

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Однако, сама орбита – безопасный район. Движение по ней может быть безопасным, если оно будет достаточно быстрым.

«Наблюдать за тем, как материя вращается вокруг массивной черной дыры со скоростью около 30% от скорости света – это нечто очень впечатляющее», - сказал ученый Института межзвездной физики Макса Планка Оливер Пфуль.