Стала известна дата открытия первого тоннеля Маска под Лос-Анджелесом

Строительством сети тоннелей занимается The Boring Company, основанная Маском в 2016 году.

Основатель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом будет открыт 10 декабря.

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Об этом Маск написал в "Твиттере". По его словам, тоннель «почти готов».

Строительством сети тоннелей занимается The Boring Company, основанная Маском в 2016 году. Передвигаться по артериям тоннеля автомобили будут на специальной платформе, которая при начале и завершении поездки будет подниматься с автомобилем на поверхность. Скорость движения сможет достигать 200 км/ч. Руководит работой инженер SpaceX Стив Дэвис.

Вот так, по замыслу Маска, будет работать тоннель.