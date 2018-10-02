В сети появились первые фото прототипа пассажирской капсулы Hyperloop (фоторепортаж)

В Hyperloop надеются, что первую поездку новый транспорт осуществит через три года.

Первая полноразмерная капсула Hyperloop, предназначенная для перевозки пассажиров со скоростью 1000 километров в час, была впервые представлена 2 октября.

Об этом сообщает CNN. Капсула была представлена в городе Пуэрто де Санта Мария в Испании, где она была построена на аэрокосмическом предприятии Airtificial, которое является партнером HyperloopTT.

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Первая полномасштабная капсула Hyperloop, названная "Quintero One", имеет длину 32 метра и весит около 5 тонн. Расстояние от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса Hyperloop будет преодолевать за 20 минут.

В HyperloopTT надеются, что первую поездку новый транспорт осуществит через три года, а через пять начнет возить пассажиров на коммерческой основе, передает ТСН.

Ранее сообщалось, что капсулу Hyperloop разогнали до рекордных 466 км/час.