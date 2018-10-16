Newsweek: NASA пора забыть о Марсе и сосредоточиться на полетах на Венеру

Астронавтам понадобится лишь легкий защитный костюм и баллоны с кислородом, чтобы прогуливаться за пределы корабля.

Научная фантастика начала 20-го века описывала Венеру как сказочный теплый край с лесами, болотами и даже динозаврами.

В 1950-м году Hayden Planetarium в Американском музее истории естествознания принимал бронирования на место в первой космической туристической миссии. Хотя компаний Blue Origins, SpaceX, Virginia Galactic тогда еще не существовало. Нужно было лишь указать свой адрес и поставить галочку напротив желаемого места назначения, среди которых была и Венера.

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Сегодня соседняя планета не кажется желанным направлением для вдохновенных космических туристов. Как обнаружили многочисленные миссии последних десятилетий, Венеру вряд ли можно назвать райским местом. Это скорее адский мир с токсичной атмосферой и сокрушительным давлением на поверхности. Несмотря на это, NASA сейчас работает над концептом пилотируемой миссии на эту планету под названием «Высотная операционная концепция для Венеры» (HAVOC).

Об этом на страницах Newsweek пишут ученые Гарент Дориан и Аян Вайттекер из политехнического Университета Ноттингем Трент.

Впрочем, возможна ли вообще такая миссия? Температуры на поверхности Венеры достигают выше 450 градусов по Цельсию. И это на самом деле жарче, чем на Меркурии, хотя он расположен в два раза ближе к Солнцу. Такая температура превышает точку плавления большинства известных металлов включительно с висмутом и свинцом, которые на самом деле могут выпадать в виде «снега» на венерианских горах. Поверхность планеты – это скалистые базальтовые равнины с вулканическими признаками, а также несколько горных регионов континентальных масштабов.

Планета также геологически молодая и переживает катастрофические циклические события. Они вызваны накоплением температуры под поверхностью, что заставляет верхние слои планеты плавиться, высвобождать тепло и снова затвердевать. Все это не очень привлекательно для любых посетителей.

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К счастью, NASA не планирует отправлять людей на поверхность Венеры. Зато агентство рассматривает атмосферу планеты как базу для исследования. Пока не было обнародовано никаких дат осуществления миссий программы HAVOC. Это лишь долгосрочные планы, которые будут опираться на меньшие тестовые операции. Но, по мнению авторов, такая миссия на самом деле возможна, прямо сейчас и с имеющимися технологиями. План в том, чтобы использовать воздушные корабли, которые будут оставаться в верхних слоях атмосферы Венеры на протяжении длительного времени.

Как не странно, верхние слои венерианской атмосферы наиболее похожи на земные во всей Солнечной системе. На высоте 50-60 километров над поверхностью Венеры давление такое же, как и в высокогорных районах на Земле. Астронавт будет чувствовать себя нормально даже без специального скафандра, который бы балансировал давление. Ведь оно на такой высоте на Венере будет равно тому, которое люди испытывали бы на горе Килиманджаро. Также не нужно будет беспокоиться из-за температуры. Ведь в верхних слоях атмосферы Венеры она составляет около 30 градусов по Цельсию.

Кроме того, над кораблем-станцией останется достаточный слой атмосферы, чтобы защитить астронавтов от космической радиации. Важно и то, что Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля. А это означает, что с помощью солнечных батарей можно будет генерировать электроэнергию для питания всех необходимых систем. Авторы утверждают, что эффективность такой генерации будет в 1,4 раза выше, чем на Земле из-за меньшего расстояния до звезды.

Концептуальный корабль-станция будет передвигаться по атмосфере Венеры благодаря ветрам. Его можно наполнить пригодными для дыхания газами, что также обеспечит его плавучесть. Ведь смесь кислорода и азота менее плотная, чем смесь химических элементов в венерианской атмосфере. Последняя состоит на 97% из углекислого газа и 3% азота. Также в ней есть знаменитые облака из серной кислоты, отражающие 75% света Солнца. Эти облака летают на высоте от 45 до 65 километров над поверхностью. Поэтому нужно будет позаботиться, чтобы поверхность корабля-станции не подвергалась воздействию такой кислоты.

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К счастью, человечество уже имеет технологии, с помощью которых можно решить проблему кислоты. Несколько доступных материалов, в частности тефлон и некоторые виды пластика, имеют высокую сопротивляемость к кислотам и могут быть использованы в обшивке корабля. Учитывая все эти факторы, можно допустить, что астронавт сможет спокойно выходить за пределы корабля, держа только баллон с кислородом для дыхания и надев нетяжелый защитных костюм.

Авторы отмечают, что карта поверхности Венеры была составлена с помощью орбитального радара американской миссии «Магеллан». Однако, на поверхность планеты спускались только советские аппараты в далеких 1970-х годах. Собственно, эти зонды прислали единственные известные снимки поверхности Венеры. Впрочем, на сегодня известно, что поверхность планеты слишком сурова для любых форм жизни. Чего не скажешь о верхних слоях ее атмосферы. Авторы отмечают, что даже на Земле существуют микроорганизмы, которые живут в атмосфере. Не исключено, что нечто подобное может происходить и на Венере.