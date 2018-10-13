Система спасения экипажа "Союза" сработала автоматически

Причиной аварии стало неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ».

Система аварийного спасения экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-10» после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» сработала автоматически.

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Об этом рассказал журналистам заместитель главного конструктора по космической технике машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Владимир Волчков.

«Если авария произошла на старте, как это было в 1983 году, то есть специальная команда, которая следит с Земли за работой системы спасения и включает ее. А здесь, когда все произошло в полете, сработала автоматика», - сказал он, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, 11 октября потерпела крушение ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна была отправить к Международной космической станции пилотируемый корабль «Союз МС-10» с космонавтами Алексеем Овчининым и Ником Хейгом. Избежать жертв помогла система аварийного спасения, вовремя отстрелившая спускаемый аппарат с экипажем. Причиной аварии стало неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ».