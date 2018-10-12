Названа вероятная причина аварии российской ракеты "Союз"

Во время запуска российской ракеты "Союз" 11 октября произошла авария.

К аварии "Союза-ФГ", произошедшей накануне после старта с космодрома Байконур, привело неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, причастных к расследованию инцидента.

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По их словам, к такому развитию событий могли привести две причины. Первая из них связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая — с механическим повреждением его крепления. Третья причина, по словам одного из источников, является маловероятной. Теоретически она может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел "боковушки", сказал собеседник СМИ.

В ближайшее время комиссия, занимающаяся расследованием обстоятельств аварии, тщательно изучит каждую из этих возможных причин, добавляет издание. По данным источников газеты, на "разбор полетов" специалистам будет отведен примерно месяц.

Как сообщал УНИАН, 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане, все остались живы.