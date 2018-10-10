Результаты исследования PwC: харьковский ІТ-рынок демонстрирует стремительный рост

В начале этого года Kharkiv IT Cluster инициировал масштабное исследование рынка IT-индустрии региона, которое было проведено при поддержке международных консалтинговых компаний: PricewaterhouseCoopers Advisory и IRS Group.

Согласно полученным данным, Харьков находится на втором месте по численности IT-специалистов, уступая лишь Киеву. В технологической индустрии трудятся около 25 тысяч человек, что составляет 14% от всего количества специалистов в стране, причем три четверти из них занимаются непосредственно разработкой программного обеспечения.

За 3 года работы Kharkiv IT Cluster стал площадкой, объединяющей большую часть влиятельных игроков IT-индустрии города. Из 450 технологических компаний Харькова более 40 входят в состав организации. Таким образом, Kharkiv IT Cluster объединяет более 7500 сотрудников отрасли региона. В целом размеры представленных на рынке бизнесов варьируются от микрокомпаний с 20 сотрудниками до больших корпораций с численностью более 600 человек. Подавляющее большинство из них являются аутсорсинговыми и работают на зарубежные рынки.

Основным заказчиком продуктов и услуг выступают: США, на которые приходится 65% экспорта, за ними идут страны Европы (25%), Ближнего Востока (5%) и Азии (3%), Австралии (2%).

IT-сфера Харькова стремительно растет. Согласно макроэкономической модели, выстроенной PwC, IT-индустрия региона за ближайшие 8 лет вырастет вдвое и к 2025 году достигнет 1.85 миллиардов USD.

(Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал)

Исполнительный директор харьковского IT-кластера Ольга Шаповал отмечает:

«Сегодня IT-индустрия генерирует 5 миллиардов гривен налогов, 43% из которых идут в местные бюджеты. Работа Kharkiv IT Cluster по продвижению Харькова, как IТ-локации поможет повышению эффективности продаж IТ-компаний, что станет залогом дальнейшего развития индустрии и роста поступлений в бюджет».

Несмотря на то, что у харьковского региона пока что нет четкой отраслевой специализации в IT, уже можно проследить векторы, в которых работает большинство технологических компаний. Так, игровая индустрия является лидером по популярности, за ней идут медицина и здравоохранение, страхование, реклама и медиакоммуникации, образование, финансы и телекоммуникации.