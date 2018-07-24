Луна могла когда-то быть домом для внеземной жизни

Ученые считают, что в определенный период у спутника Земли была не только вода в жидком виде, но и атмосфера.

Внеземная жизнь могла попасть на Луну после метеоритного удара. В то время атмосфера на спутнике нашей планеты была более пригодна для поддержания жизни, чем сейчас. Хотя такой период в его истории длился не долго, убеждены ученые.

Как пишет The Independent, к такому выводу пришли профессор планетарных наук и астробиолог Лондонского университета Иан Кроуфорд и астробиолог Вашингтонского государственного университета Дирк Шульц-Макух.

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По их мнению, Луна была пригодна для простых форм жизни около 4 миллиардов лет назад. Такие условия появились благодаря пику вулканической активности, когда из лунных недр регулярно происходили выбросы большого количества газов и водяного пара. Эти газы могли сформировать атмосферу и обеспечить существование воды в жидком состоянии на поверхности спутника.

«Если вода и значительная атмосфера имелись у молодой Луны на протяжении достаточно длительного периода, мы думаем, что ее поверхность была по крайней мере временно пригодна для жизни», - сказал Шульц-Макух.

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Первые формы жизни появились на Земле около 3,5-3,8 миллиардов лет назад в виде цианобактерий. В то время солнечная система была жестоким местом, на которое метеориты имели серьезное влияние. Поэтому ученые допускают, что определенные простые формы жизни могли быть занесены на Луну во время одного из метеоритных ударов.

«Кажется очень вероятным, что Луна могла быть заселенной в те времена. Микроорганизмы могли жить там в воде, пока ее поверхность не стала сухой и мертвой», - сказал Шульц-Макух.