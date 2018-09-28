"Новая эра" тату: ученые изобрели смарт-татуировки, которые мониторят состояние организма и предупреждают о болезни (видео)
09:00, 28 сентября 2018Наука и IT
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Исследователи из Гарварда разработали «умные» татуировки, следящие за здоровьем.
Ученые изобрели смарт-татуировки, которые мониторят состояние организма и предупреждают о болезни
Биочернила состоят из материала, который реагирует на изменение межклеточной жидкости в теле.
Татуировка меняет цвет от зеленого до коричневого при скачках уровня глюкозы в крови. Засветилось ярче - сигнал обезвоживания организма.
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Сделать смарт-тату можно на всю жизнь для хронических больных или на несколько месяцев для временного лечения.
А вот компания Rotex разработала тату, которое мониторит состояние организма в режиме реального времени.
Татуировка может измерять пульс, температуру тела и следить за активностью мозга. Благодаря ему человек может полностью синхронизировать движения тела в виртуальной реальности.
Татуировки способно сгибаться и растягиваться вместе с телом человека.
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