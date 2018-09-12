Нейросеть Facebook научилась распознавать мемы
15:15, 12 сентября 2018Наука и IT
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Кроме стандартных картинок с мемами нейросеть способна покадрово сканировать видеоролики.
Иллюстрация / REUTERS
Инженеры Facebook и Instagram представили нейросеть Rosetta, способную распознавать картинки с текстами.
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В перспективе разработка позволит бороться со спамом, оскорбительным и агрессивным контентом на изображениях.
Нейросеть создана на базе технологии оптического распознавания текста, разработанной Facebook в 2015 году, передает kommersant. Принцип работы нейросети заключается в обнаружении прямоугольных зон внутри картинок, где может содержаться текст. Далее Rosetta распознает текст и транскрибирует его.
В настоящее время Rosetta может идентифицировать несколько языков, преимущественно латиницу. Кроме стандартных картинок с мемами нейросеть способна покадрово сканировать видеоролики.
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