NASA отложило запуск зонда для исследования Солнца

14:30, 11 августа 2018
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запланированный на сегодня, 11 августа, запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца.

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Как сообщило NASA в "Твиттере", пуск должен состояться утром 12 августа. Причины переноса старта не уточняются.

Зонд будет запущен с помощью ракеты-носителя Delta IV с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Миссия Parker Solar Probe должна продлиться восемь лет. При помощи зонда американские ученые надеются получить новую информацию о процессах в солнечной атмосфере. В ходе своей миссии зонд должен приблизиться к Солнцу на максимально близкое расстояние - около 6 млн км.

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Теги: #NASA#солнце#зонд NASA