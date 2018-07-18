Астрономы открыли десять новых спутников Юпитера

Диаметр небесных тел составляет от 1 до 4 км. Они могут быть обломками более крупных спутников, разрушенных столкновениями.

Команда американского астронома Скотта Шеппарда открыла десять новых спутников у крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера. Теперь их общее количество достигло 79.

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Ученые впервые заметили некоторые новые небесные тела, когда искала отдаленные объекты на краю Солнечной системы, за Плутоном, используя 4-метровый телескоп Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили, сообщает Gizmodo. После годичного отслеживания орбит этих объектов, диаметром от одного до четырех километров, ученые смогли подтвердить, что это спутники Юпитера.

Два из этих спутников вращаются вокруг Юпитера в том же направлении, что и планета. Они, как думают астрономы, являются кусками более крупной луны, которая давно была разрушена столкновением.

Семь других спутников вращаются немного дальше от Юпитера, и в противоположном направлении, то есть являются ретроградными. В этом более отдаленном регионе есть много других ретроградных спутников, которые попадают в три отдельные группы со сходными орбитами. Исследователи считают, что эти три группы были когда-то тремя большими спутниками, которые также были разрушены столкновениями.

Девять спутников пока остаются безымянными. А вот десятый уже получил от Шеппарда и его команды имя Valetudo, в честь правнучки Юпитера, римской богини здоровья и гигиены. Этот спутник вращается по тому же общему пути, что и все ретроградные спутники, но в противоположном направлении.

"Это просто показывает, насколько хаотична была наша Солнечная система в прошлом. Эти внешние спутники Юпитера – это остатки хаоса... Причина, по которой эти объекты только сейчас открываются, заключается в том, что за последние десять лет телескопы стали намного лучше", – рассказал Скотт Шеппард.