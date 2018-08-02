NASA опубликовало аудиохроники легендарной миссии Apollo 11

В общей сложности исследователи оцифровали 170 магнитофонных лент, каждая из которых содержала 30 треков.

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало более 19 тысяч часов аудиозаписей, сделанных во время миссии Apollo 11 («Аполлон-11»).

Они включают в себя не только беседы между командным центром на Земле и космонавтами, но и между летными диспетчерами и другими специалистами, поддерживавшими миссию, пишет N+1.

Космический корабль «Аполлон-11» был запущен в космос 16 июля 1969 года. Именно его экипаж, в состав которого вошли Нил Армстронг, пилот Базз Олдрин и Майкл Коллинз (оставался на орбите), совершил первую посадку на поверхности Луны. Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 килограммов образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю. В общей сложности полет занял 8 дней.

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Теперь агентство NASA опубликовало аудиохроники миссии: в общей сложности исследователи оцифровали 170 магнитофонных лент, каждая из которых содержала 30 треков.

В Космическом центре имени Линдона Джонсона оставался только один фонограф SoundScriber, который мог воспроизвести записи. Главной проблемой было то, что он может проигрывать только одну запись за раз. Чтобы прослушать ее, пользователю необходимо механически повернуть ручку и переместить головку чтения ленты с одной дорожки на другую. При такой скорости на оцифровку лент ушло бы порядка 170 лет. Поэтому специалисты из NASA модифицировали устройство так, чтобы оно могло воспроизводить 30 дорожек одновременно.

Кроме того, большую часть времени специалисты и космонавты молчали во время записи, поэтому команде пришлось разработать систему, которая научилась самостоятельно определять, когда начинается и заканчивается разговор, кто говорит, что говорит и когда. В общей сложности NASA получило 19 тысяч часов аудиозаписей - этого более двух лет непрерывного вопроизведения.

С данными можно ознакомиться в архиве NASA. На некоторых записях слышно не только команды центра управления, но и то, как сотрудники и космонавты шутят и разговаривают о жизни.