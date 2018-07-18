В Китае представили смартфон Nokia X5

Гаджет оснащается 5,86-дюймовым экраном разрешением 1520 на 720 точек.

Компания HMD Global представила в Китае смартфон Nokia X5 с двойной задней камерой.

Это второй смартфон бренда в линейке X, после модели X6, выпущенной в начале этого года, пишет "Новое время" со ссылкой на NDTV.

Nokia X5 был запущен в двух версиях: 3 ГБ оперативной памяти/32 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти/64 ГБ. Смартфон поступит в продажу на внутреннем рынке 19 июля и будет доступен в цветах Night Black, Baltic Sea Blue и Glacier White.

Гаджет оснащается 5,86-дюймовым экраном разрешением 1520 на 720 точек. В верхней части дисплея есть вырез, соотношение сторон — 19:9. В передней части дисплея имеется небольшой подбородок внизу дисплея с логотипом Nokia, и компания утверждает, что соотношение между экраном и корпусом составляет 84 процента. На задней панели имеется логотип, который расположен ниже датчика отпечатков пальцев.

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Процессором выступает MediaTek Helio P60. В нем 4 ядра Cortex-A73 с частотой 2.0 ГГц и 4 ядра Cortex-A53. Отмечается, что это достаточно мощный процессор для аппаратов среднего ценового сегмента. Nokia X5 поддерживает слот для карт microSD.

Основная камера содержит модули разрешением 13 и 5 Мп, а диафрагма составляет F/2,0. Фронтальная камера - на 8 мегапикселей. Имеется поддержка функции Face Unlock. Емкость аккумулятора равна 3060 мАч. В смартфоне есть порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.

Nokia X5 работает на чистом Android 8.1 Oreo, а HMD Global обещает ежемесячные исправления и быстрые обновления для Android. Цена на Nokia X5 в Китае составляет $148 за версию с 3+32 ГБ и $208 за 4+64 ГБ. Аппарат чуть позже появится за пределами Китая под именем Nokia 5.1 Plus, вероятно, с другой ценой.