Абу-Даби признан самым "умным" городом в регионе

Столица Объединенных Арабских Эмиратов возглавляет рейтинг "умных" городов в регионе.

Абу-Даби занимает первое место в рейтинге «умных» городов Африки и Ближнего Востока, согласно исследованию McKinsey Global Institute «Умные города: цифровые решения для комфортного будущего».

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В исследовании рассматривалось, как города во всем мире используют технологии для повышения качества жизни, передает russianemirates.com. Во внимание принимается большое число аспектов, включая здравоохранение, безопасность, транспорт, экономическое развитие и жилье. С рейтингом 18,4 Абу-Даби занял первое место в регионе, а Дубай - второе с рейтингом 17,3.

В докладе, посвященном 50 городам мира, говорится о том, насколько применение технологий улучшает качество жизни людей. Технологии влияют на многие аспекты жизни - от чистого воздуха до того, чувствуют ли граждане себя в безопасности.

Чтобы город заслужил статус «умного», он должен продемонстрировать наличие прочной цифровой инфраструктуры, включая сеть датчиков и устройств для сбора данных, комплексных широкополосных и беспроводных сетей и платформ, на которых данные могут хранятся и использоваться.