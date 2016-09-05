На пляжах Дубая спасать утопающих будут роботы

22:07, 05 сентября 2016
Наука и IT
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Спасать утопающих на пляжах Дубая будут роботы – с соответствующей инициативой выступил городской муниципалитет. 

REUTERS

Робот способен развивать скорость до 35 км/ч, что в 12 раз быстрее средней скорости передвижения в воде человека, передают Русские Эмираты. Робот длиной 125 см и весом 11 кг способен преодолевать расстояние до 130 км. 

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Роботы предназначены для работы в самых тяжелых климатических условиях, включая океанские волны: каждый может одновременно спасти 4-5 человек.

Они работают от батареек, которые можно перезарядить с течение часа. 

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