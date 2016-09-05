На пляжах Дубая спасать утопающих будут роботы
22:07, 05 сентября 2016Наука и IT
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Спасать утопающих на пляжах Дубая будут роботы – с соответствующей инициативой выступил городской муниципалитет.
REUTERS
Робот способен развивать скорость до 35 км/ч, что в 12 раз быстрее средней скорости передвижения в воде человека, передают Русские Эмираты. Робот длиной 125 см и весом 11 кг способен преодолевать расстояние до 130 км.
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Роботы предназначены для работы в самых тяжелых климатических условиях, включая океанские волны: каждый может одновременно спасти 4-5 человек.
Они работают от батареек, которые можно перезарядить с течение часа.
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