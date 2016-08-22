В Дубае запускают "умные" школьные автобусы
"Умные" школьные автобусы появятся в Дубае уже к началу этого учебного года.
Как сообщили в Дубайской корпорации такси, транспорт будет не только экологически чистым, но также будет оснащен навигационной системой наблюдения в салоне, передают Русские Эмираты. Камеры будут контролировать передвижения школьников в автобусе, а также их посадку и высадку.
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Кроме того, система навигации будет отправлять текстовые сообщения на смартфоны родителей, чтобы уведомлять их о том, что ребенок добрался до школы или выехал из нее домой.
В задней части салона будет находиться так называемый "переключатель": таким образом, водитель должен будет визуально проверять, остался ли кто-то из детей в салоне. К новой "умной" системе подключены уже 8 школ.