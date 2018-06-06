Ученые: сутки на Земле увеличились после приближения Луны

Полтора миллиарда лет назад сутки на Земле длились около 18 часов.

Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне и Колумбийского университета (США) выяснили, что продолжительность земного дня напрямую связана с расстоянием от Земли до Луны.

Как сообщает Би-би-си, полтора миллиарда лет назад сутки на Земле длились около 18 часов. Тогда Луна находилась на расстоянии 340 тысяч км в среднем от нашей планеты. Это на 44 тысячи км меньше, чем сейчас, что почти равно длине экватора Земли (она составляет 40 тысяч км).

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Ученые исследовали циклы изменения климата, к которым приводили периодические изменения орбиты и вращения Земли вокруг своей оси.

За счет изучения горных пород возрастом 90 млн лет и знания истории Солнечной системы им удалось реконструировать процессы изменений климата в протерозое (период геологической истории, начавшийся примерно 2,5 млрд лет назад и длившийся почти 2 млрд лет). Подобный метод называют астрохронологией.

На движение Земли влияют другие космические тела, и Луна - не исключение. Изменение расстояния между Луной и Землей влияло на вращение планеты вокруг своей оси, что в свою очередь влияло и на длительность земного дня, и на климат планеты.

Руководитель исследования профессор Стивен Майерс объясняет это так: "Когда Луна отдаляется, Земля замедляет свое вращение подобно фигуристу, который вытягивает руки".

Астрофизикам известно, что в данный момент спутник нашей планеты отдаляется от нее со скоростью 38 мм в год. Следовательно, дни на Земле будут становиться длиннее, но по человеческим меркам заметно это станет лишь миллионы лет спустя.

Как сообщает УНИАН, недавно была найдена самая опасная черная дыра во Вселенной.