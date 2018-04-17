Пользователи по всему миру не могут зайти в Twitter

При попытке зайти на сайт возникает сообщение о технической ошибке.

Популярный микроблог Twitter не функционирует.

Как сообщает Independent, пользователи Twitter по всему миру при попытке зайти на его веб-страницы увидели сообщение о технической ошибке.

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По информации сайта DownDetector количество сообщений о проблемах в работе сайта резко возросло около 15:00 по лондонскому времени. Проблемы с доступом в Twitter, в частности, возникли в Великобритании, США и Японии.

На момент написания новости проблемы с доступом в Twitter возникли и в Украине.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Сегодня Роскомнадзор начал массово вносить в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.