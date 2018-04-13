В Японии продемонстрировали биполярного робота Land Walker (фоторепортаж)
12:26, 13 апреля 2018Наука и IT
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Робота показали на заводе в селе Синто, префектуре Гумма, Япония.
Инженер Сакакибара Кикай продемонстрировал биполярного робота Land Walker на своем заводе в селе Синто, префектуре Гумма, Япония.
Робот Land Walker - первый 3,4-метровый, двуногий экзоскелет-робот с кабиной и двумя пушками, установленными на руках, которые стреляют резиновыми шариками.
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Он был изобретен инженером Масааки Нагумо. Робота создали для использования в армии. Но пока он используется только как способ пропаганды идеи роботизированной обороны.
Посмотреть на робота Land Walker можно в фоторепортаже Reuters.
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