"1+1" представил обновленный дизайн канала к 25-летнему юбилею

Новое визуальное оформление эфира «1+1» стало более динамичным и современным.

В День Независимости Украины, 24 августа, канал «1+1» провел глобальный редизайн и представил зрителям обновленное визуальное оформление эфирной графики. Редизайн стал частью кампании в честь 25-летнего юбилея, который «1+1» отмечает в этом году.

Над проектом работала команда маркетинга «1+1» под руководством Натальи Вовк.

«Обновленный дизайн стал своеобразным подарком всем зрителям к 25-летию канала. Новое визуальное оформление стало не только более динамичным и современным, но и более понятным и удобным для зрителя. Мы сделали яркий визуальный ряд, чтобы провести телезрителя по огромному количеству разнообразного контента, который представлен на «1+1» - это новости, информационно-развлекательные проекты, большие шоу, сериалы, реалити, художественные фильмы и спецпроекты», - рассказывает директор по маркетингу «1+1» Наталья Вовк.

Основной целью обновления визуального оформления стало показать разнообразие контента на «1+1» и познакомить зрителя со всеми программами и проектами канала. В качестве основной концепции редизайна команда выбрала «бесшовность» и «многослойность» контента: зритель в эфире постоянно перемещается по разным продуктам и жанрам. А также встречается с главными героями и лицами всех любимых программ - Аллой Мазур, Натальей Мосейчук, Лидией Таран, Русланом Сеничкин, Людмилой Барбир, Нелей Шовкопляс, Егором Гордеевым, Дмитрием Комаровым, Екатериной Осадчей, Евгением Кошевым и другими.

Главной особенностью нового визуального оформления эфира стали динамические фоны из букв, которые автоматически генерируются из названия продукта. А элемент логотипа «плюс» теперь выступает в качестве навигатора проводника по эфиру, помогая увидеть всю необходимую информацию о текущей программе или анонс следующей.

Команда проекта: маркетинг канала «1+1» под руководством Натальи Вовк; креативный директор - Элина Гамеева; руководитель отдела брендов и партнерских отношений - Анна Лавриненко; руководитель группы координации производства - Юлия Кузьменко; руководитель отдела дизайна - Николай Алтухов; Project art-director - Артур Гурейков; концепт-дизайнер - Наталья Писная; дизайн-директор - Андрей Кратик; старший координатор отдела дизайна - Екатерина Кит; звуковое оформление - Андрей Барба и Сергей Могилевский; руководитель внеэфирных графики - Михаил Пехота.

Напомним, что специально к юбилею «1+1 Продакшн» работает над фильмом «1+1. 25 лет», в котором зрителям покажут, как изменилась страна и телеканал «1+1» за это время, а также напомнят о любимых ТВ-проектах «плюсов», с которых начиналось современное украинское телевидение.

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Автор: УНИАН