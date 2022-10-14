Вероятно, это связано с ядерным шантажом России на фоне ее поражения в Украине.

Россия сосредоточила на авиабазе Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды. Вероятно, это связано с ядерным шантажом России на фоне ее поражения в Украине.

Об этом сообщает норвежское издание Faktisk со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

На снимке, датированном 7 октября, видно расположение семи бомбардировщиков Ту-160 и четырех – Ту-95. Через два дня спутник зафиксировал один Ту-160 на взлетной полосе авиабазы.

Видео дня

30 сентября о переброске бомбардировщиков к границе с Норвегией писало издание The Jerusalem Post. Тогда на Оленье было четыре Ту-160 и три Ту-95.

Обычно стратегические эти бомбардировщики базируются на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах к юго-востоку от Москвы. По мнению военных экспертов, эти маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями "Гром". При этом некоторые экперты предполагают, что переброска бомбардировщиков может быть составляющей ядерных угроз Путина.

Норвежский военный эксперт Ларс Педер Хага напомнил, что в последний раз РФ проводила ядерные учения "Гром" в феврале 2022 года – менее чем за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину. "Они однозначно были предупреждением Западу, чтобы он не вмешивался", – отметил он.

Ядерные угрозы Путина-что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке предполагают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" если Путин на это решится.

В целом, по мнению Института изучения войны, существует лишь два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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