Старейшему животному на Земле уже 194 года: его гены показали, в чём секрет долголетия

Эта черепаха уже более чем вдвое превысила обычный максимальный возраст для представителей своего вида.

Черепаха Джонатан, которой исполнилось 194 года, может обладать уникальными генетическими особенностями, которые помогли ей прожить значительно дольше, чем обычным представителям своего вида. Об этом говорится в новом исследовании, о результатах которого пишет Live Science.

Джонатан живет на отдаленном острове Святой Елены в Южной Атлантике и считается самым старым из ныне живущих сухопутных животных. Альдабрские гигантские черепахи обычно доживают до 90 лет, тогда как Джонатан превысил этот рубеж примерно на столетие.

Чтобы выяснить секрет его долголетия, ученые исследовали гены животного и эпигенетические маркеры – химические изменения в ДНК, влияющие на активность генов. Сначала ветеринар Джонатана Джо Холлинз взял у него мазок из ротовой полости. Однако после секвенирования выяснилось, что полученная ДНК принадлежала бактериям, а не самой черепахе. Тогда исследователи получили разрешение на повторный забор материала – на этот раз с помощью соскоба тканей щеки.

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Сравнив полученную ДНК с геномами других гигантских черепах, команда обнаружила у Джонатана 287 уникальных вариантов генов, связанных с процессами старения. Среди них были гены, участвующие в восстановлении ДНК и работе теломер – защитных участков на концах хромосом.

Особое внимание учёные уделили генам, связанным с функционированием митохондрий. В соответствующих участках ДНК Джонатана обнаружили более упорядоченные эпигенетические изменения, чем у более пожилых представителей вида. По мнению исследователей, это может способствовать поддержанию стабильной работы этих генов в течение длительного времени.

"Поддержание низкой энтропии в этих митохондриальных генах или сохранение первоначальных митохондрий, вероятно, является одним из факторов долголетия", – отметил соавтор исследования Стивен Кларк.

В то же время авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственной связи между выявленными особенностями и исключительным возрастом Джонатана. Для более полного анализа его генома необходимо изучить дополнительные образцы, в частности кровь.

Эксперт Винсент Линч, не участвовавший в работе, также призвал к осторожности. "Возможно, Джонатан просто очень хорошо умеет стареть", – предположил он.

По словам исследователей, дальнейшие эксперименты должны показать, играют ли митохондриальные гены реальную роль в долголетии всех альдабрских черепах и других животных, или Джонатан является исключительным случаем.

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