Киев почти провалил выполнение 'плана устойчивости' на зиму, - Зеленский

Торможение исполнения недопустимо, и ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций является персональной.

Киев фактически не готов к новым ударам России по энергетике. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания.

Президент отметил, что был представлен доклад о сроках выполнения планов устойчивости, в частности в Киевской области и других регионах. Он подчеркнул, что задержки в выполнении недопустимы, а ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций носит персональный характер.

"Отдельно определили задачи по Киеву – из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых мер", – уточнил Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что также был отчет о ситуации в Прилуках.

"Поручил до конца недели подготовить полный пакет решений, которые были обсуждены с жителями Прилук", – рассказал президент.

В то же время он поблагодарил специалистов энергетических компаний и те областные власти, которые оперативно восстанавливают работу энергосистемы после российских ударов.

"К сожалению, много повреждений в энергосети, на объектах передачи электроэнергии. Восстановительные работы ведутся круглосуточно. Обновили потребности в энергетическом оборудовании и пакетах ПВО. МИД и команда Офиса готовят соответствующие коммуникации с партнерами. Буду говорить с лидерами", – добавил Зеленский.

План устойчивости для Киева

Напомним, в августе СНБО утвердил "План устойчивости" для украинской столицы. Им предусматривалась защита 57 объектов критической инфраструктуры. Также речь шла об установке более 200 МВт дополнительной генерации для обеспечения объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения и других до конца года. Мэр города Виталий Кличко в августе сообщал, что Киев направит на эти проекты 22 млрд грн. Еще 15,5 млрд должно было выделить государство.

Отметим, что на фоне начала новой кампании ударов РФ по украинской энергетике в Киеве и области уже введены экстренные отключения. Из-за этого в столице в некоторых районах возникают проблемы с общественным транспортом. На этом фоне Кличко вновь призвал жителей столицы рассмотреть возможность временно покинуть Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: