В Харьковской области расследуют стрельбу по автомобилю местного активиста

Вблизи села Подсереднее неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю активиста.

В Харьковской области правоохранители расследуют факт стрельбы по автомобилю местного активиста.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 5 ноября в 21.30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он заявил, что вблизи села Подсереднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю.

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Личный состав отделения ориентирован на розыск лиц, причастных к стрельбе.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("покушение на умышленное убийство").