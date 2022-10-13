Очень легкое и слегка терпкое домашнее вино из крыжовника смогут приготовить даже новички в виноделии.

Вино из ягод крыжовника очень вкусное и ароматное, легко пьется и имеет приятную терпкую кислинку. Крепость домашнего вина из крыжовника составляет примерно 12%. Напиток хорошо подходит к сыру, овощным закускам и печенью.

Для приготовления вина отбирают полностью спелые свежесобранные ягоды. Мыть их заранее нельзя. Кроме крыжовника можно добавить в вино любые другие ягоды, например, смородину - тогда возьмите вторую ягоду и крыжовник поровну. Крыжовник перед приготовлением вина перебирают от гнилых и грязных ягод.

Ранее мы также писали, как приготовить домашнее вино из белого винограда.

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Вино из крыжовника

Крыжовник - 1.5 кг.

Сахар - 1 кг.

Вода - 1.5 л.

Немытый крыжовник размять руками и всыпать в обработанную кипятком емкость. Воду с сахаром довести до кипения и размешать, пока сахар не растворится. Остудить воду с сахаром до комнатной температуры. Сахарным сиропом залить ягоды и накрыть посуду марлей. Оставить массу на 3-4 дня в теплом месте, помешивая раз в день лопаткой.

Через 3 дня крыжовник забродит и появится кислый запах. Жидкость слить в чистую емкость, а мякоть ягод завернуть в марлю и отжать в ту же емкость. Емкость должна быть заполнена не более, чем на 2/3. Закрыть ёмкость водяным затвором. Оставить напиток для брожения в темном и теплом месте на 20-45 дней.

После указанного периода молодое вино перелить в чистые бутылки, чтобы осадок остался в старой емкости. На этом этапе вино можно попробовать и по желанию добавить больше спирта, сахара или воды.

Если вы что-то добавили в вино, то его нужно снова закрыть водяным затвором и оставить ещё на 7 дней. Если не добавляли, то переставить бутылки на 2-3 месяца в погреб для созревания. Два раза в месяц вино переливают в чистую емкость, чтобы убрать осадок. После созревания вино можно хранить не больше 1 года, иначе оно начнет терять вкус.

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