УНИАН подобрал вафельный торт со сгущенкой, рецепт которого сможет повторить каждый.

Вафельный торт со сгущенкой и орехами - это классика среди простых десертов. Он готовится из доступных продуктов и занимает рекордно мало времени - быстрее и проще только купить уже готовый торт.

Ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный крем для торта, а также вкуснейший торт рафаэлло без выпечки за 15 минут.

Как приготовить торт вафельный со сгущенкой

Для этого простейшего рецепта вам понадобится всего четыре ингредиента:

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грецкие орехи;

сливочное масло;

вафельные коржи;

вареное сгущенное молоко.

Орехи перебиваем в крошку. Это можно сделать в блендере или скалкой - просто поместите орехи в пакет и раздавите их. Сгущенку взбиваем миксером вместе с размягченным сливочным маслом. В получившийся крем добавляем орехи и перемешиваем. Хорошенько промазываем коржи кремом. Верхний корж можно украсить орехами, ягодами или кокосовой стружкой.

Торт можно подавать практически сразу, но если у вас есть лишний час, то самый верхний корж оставляем временно без крема. На торт кладем разделочную доску и литровую банку с водой - таким образом мы создаем самодельный пресс. Это поможет торту лучше пропитаться. Оставляем на 40 минут, затем снимаем нашу конструкцию, промазываем верхний корж и украшаем по своему желанию.

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