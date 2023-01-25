Приготовить вкуснейший торт рафаэлло можно и без духовки. Как - рассказываем ниже.

Много кто фанатеет от популярных конфет "Рафаэлло" и наверняка задумывался о том, чтобы попробовать испечь кокосовый десерт самостоятельно. Однако часто сложные рецепты или количество времени, которое нужно потратить на приготовление рафаэлло, отбивают все желание начинать этот процесс.

Если к вам неожиданно пришли гости или вдруг захотелось десерт к чаю, а времени или желания долго возиться с тестом нет - предлагаем сделать быстрый торт без выпечки. Вы удивитесь, но приготовить вкуснейший торт рафаэлло за 15 минут - вполне реально.

Ранее мы рассказывали, как готовится идеальная шарлотка с яблоками на воздушном тесте и с хрустящей корочкой.

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Торт рафаэлло - рецепт на песочном тесте

Ингредиенты:

молоко - 1 л;

песочное печенье - 500 г;

сахар - 1 ст;

сливочное масло - 200 г;

яичный желток - 2 шт;

мука - 3 ст.л;

крахмал картофельный - 3 ст.л;

кокосовая стружка - 100 г.

ванильный сахар - 8 г.

Для того, чтобы приготовить торт рафаэлло, подогрейте на медленном огне 700 мл молока, доведя его до кипения. Пока готовится молоко, займемся приготовлением крема. Для этого в одной миске соедините муку, сахар, крахмал и ванильный сахар, и перемешайте смесь до однородности.

Затем введите в миску два яичных желтка и хорошо перемешайте смесь. После того как вы замешали смесь, влейте туда оставшиеся 300 мл молока. Тщательно премешайте массу, чтобы не осталось комочков.

Теперь вернемся к молоку на плите. Когда оно закипит, постепенно вливайте в молоко ранее замешанную смесь. Не забывайте постоянно помешивать, чтобы избежать образования комочков и добиться однородной консистенции крема.

Далее, периодически помешивая, доведите крем до загустения на медленном огне. Когда увидите, что крем практически закипел, снимите кастрюлю с плиты и остудите содержимое до комнатной температуры.

Чтобы не терять времени, пока остужается крем, взбейте размягченное сливочное масло. Взбивать нужно до тех пор, пока масло не станет светлым и белым. Для этого рекомендуем воспользоваться миксером. Продолжая взбивать масло, постепенно вводите в миску остуженный крем.

Теперь пришло время собирать торт. Для удобства советуем воспользоваться разъемной формой, предварительно застелив ее пергаментом. На дно формы выложите в один слой песочное печенье и смажьте его кремом. Убедитесь, что крема не слишком мало, чтобы печенье хорошо пропиталось. Продолжайте чередовать слои, но помните, что верхний обязательно должен быть кремовым.

Посыпьте собранный торт кокосовой стружкой. Также можете украсить его кусочками белого шоколада. Поместите торт рафаэлло в холодильник на два часа, чтобы он пропитался. После этого можете смело угощать гостей и домашних. В восторге останется каждый.

Бюджетный рафаэлло - торт на вафельных коржах

Если вдруг под рукой нет печенья или не нашли нужное, а хочется приготовить быстрый торт без выпечки, можете обратить внимание на готовые вафельные коржи. Возьмите обычные белые коржи для приготовления рафаэлло - торт получится нежным и слегка хрустящим.

Ингредиенты:

вафельные коржи (светлые) - 1 уп.;

крем-сыр - 300 г;

сливки (33%) - 300 мл;

белый шоколад - 160 г;

сахарная пудра - 50 г;

кокосовая стружка - 50 г (+ для декора - по вкусу).

Для приготовления простого и быстрого рафаэлло сначала сделаем крем. Первым делом растопите белый шоколад на водяной бане или в микроволновке, после чего охладите его до комнатной температуры.

В миске соедините крем-сыр, сахарную пудру и растопленный белый шоколад. Хорошенько перемешайте все ингредиенты миксером.

В отдельной миске взбейте очень холодные сливки, доведя их до стойких пиков. После чего введите в сливки приготовленную ранее творожную массу и добавьте кокосовую стружку. Аккуратно вымешайте смесь до однородной массы. Желательно делать это пластиковой или силиконовой лопаткой.

Пришло время собрать наш торт: поочередно выкладывайте на плоскую тарелку вафельные коржи, смазывая их полученным кремом. Верхний корж обильно намажьте творожным кремом и посыпьте кокосовой стружкой. По желанию, можно также присыпать кокосом бока торта и украсить его конфетами рафаэлло.

Прелесть этого торта не только в том, что он готовится быстро и без духовки, но в том, что его можно подавать на стол сразу же или дать ему настояться в холодильнике.

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