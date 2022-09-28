Домашний шоколадный крем - прекрасная основа для праздничного торта.

Домашний шоколадный крем можно использовать в выпечке и пирогах, начинить им вафельные трубочки или смазать бисквитные коржи для торта. Очень вкусно использовать его как соус для блинов или оладий, или даже как самостоятельный десерт к чаю. Предлагаем вам 4 простых и одинаково вкусных рецепта домашнего шоколадного крема.

Простой шоколадный крем со сливками

Сливки 33% - 215 г.

Темный шоколад 54% - 80 г.

Шоколад разломать на небольшие кусочки или натереть на терке. Из общего количества сливок отмерить 65 мл. Остальное поставить в холодильник. Эти сливки влить в кастрюлю, довести до кипения и снять с огня. Всыпать кусочки шоколада, перемешать и растворить. Поставить смесь в холодильник.

Остальные сливки достать из холодильника и сразу взбить блендером. Смешать взбитые сливки с шоколадной массой. Поставить в холодильник крем на 12 часом. Перед использованием ещё раз взбить массу блендером.

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Шоколадный крем для торта из какао

Какао-порошок - 15 г.

Молоко 3% - 250 г.

Сахар - 1.5 стол.л.

Сливочное масло - 25 г.

Мука - 20 г.

Соль - щепотка.

Ванилин - щепотка.

Какао просеять через ситечко. Смешать с сахаром, щепоткой соли и ванилина. Влить в кастрюлю или металлическую миску 150 г молока и поставить на плиту на средний огонь. Остальное молоко смешать с мукой, чтобы не осталось комочков.

Когда молоко на плите станет горячим, но не закипит, всыпать сухую смесь с какао и сразу хорошо перемешать. Варить 2-3 минуты на минимальном огне. Затем влить в кастрюлю смесь муки и молока. Помешивая ложкой, варить ещё несколько минут. Потом добавить мягкое сливочное масло и варить крем ещё несколько минут.

Использовать крем можно когда он полностью остынет.

Заварной шоколадный крем

Такой крем готовится в кастрюле с толстым дном или на водяной бане. При втором способе верхняя посуда не должна касаться воды. Рецепт заварного крема УНИАН уже публиковал, а чтобы сделать его шоколадным, добавьте тертый черный шоколад за несколько минут до окончания варки.

Творожно-шоколадный крем

Сливочное масло - 60 г.

Сахарная пудра - 40 г.

Темный шоколад - 50 г.

Какао-порошок - 10 г.

Творог мелкозернистый - 130 г.

Шоколад заранее растопить на водяной бане или микроволновке и остудить до комнатной температуры. Масло нагреть до комнатной температуры. Взбивать мягкое масло блендером несколько минут. Затем добавить к маслу сахарную пудру и растопленный шоколад. Ещё раз взбить блендером. Затем добавить творог и в последний раз взбить блендером до однородности.

Крем убрать в холодильник на 20 минут. Такой крем отлично подходит к блинчикам и тортам.

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