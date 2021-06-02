Нежные и мягкие клецки готовятся из картофельного пюре.

Если повседневные блюда из картофеля вам надоели, можно разнообразить свой рацион. Попробуйте приготовить нежные клецки из картофеля и крахмала. Такие картофельные шарики можно подавать как гарнир к другим блюдам, готовить с соусом, мясной подливкой или с начинкой.

Картофельные клецки из пюре и крахмала

Картофель - 1 кг.

Яйцо - 1 шт.

Мука пшеничная - 2 ст.л.

Картофельный крахмал - 1/2 стакана.

Зеленый лук - 1 пучок.

Соль - 1/2 ч.л.

Картофель очистить, крупно нарезать и отварить в подсоленной воде до готовности (примерно 30 минут). Слить воду и растолочь картофель в пюре. Также можно готовить клецки из вчерашнего пюре. Яйцо слегка взбить вилкой и добавить к картофелю, хорошо перемешать. Добавить муку и крахмал, перемешать до однородности. Крахмала может понадобиться больше. Тесто не должно липнуть к рукам.

Из теста скатать колбаску и нарезать кусочками примерно 2 см толщиной. Скатать каждый кусочек в шарик. Палец смазать крахмалом и сделать в каждом шарике углубление посередине. В кастрюлю налить воду, сильно посолить и довести до кипения. Забросить часть клецок и варить, пока они не всплывут. Отварить все клецки и подавать с зеленым луком.

Картофельные клецки с мясом

Картофель - 750 г.

Картофельный крахмал - 70 г.

Мука пшеничная - 3 ст.л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль, перец по вкусу.

Фарш мясной - 180 г.

Лук - 150 г.

Лавровый лист - 1 шт.

Перец чёрный горошком - 5 шт.

Картофель и лук очистить и натереть на самой маленькой терке. Смешать картошку с луком и откинуть на марлю, отжать весь сок. К картофельной массе добавить крахмал, куриное яйцо, пшеничную муку, соль, молотый перец. Перемешать до однородности. Фарш перемешать с солью и молотым перцем.

Из картофельной массы сформировать небольшие плоские лепешки, в центр выложить немного фарша. Защипнуть картофельное тесто вокруг мяса, чтобы не было трещин. В кастрюле вскипятить воду с лавровым листом и перцем горошком. В кипящую воду опустить клецки и варить 30 минут. Подавать с зеленью и сметаной.

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Автор: Екатерина Пулатова