В мировой кулинарии существует множество невероятных блюд, но мало какие из них по вкусу и народной любви могут сравниться с шаурмой. Сочное мясо с овощами в пшеничном лаваше завоевало весь мир и имеет свои аналоги в разных странах. Часто шаурму покупают в ларьках с фастфудом, но свежесть и качество ингредиентов в таком блюде вызывают сомнения.
Приготовить вкусную шаурму можно дома из доступных ингредиентов. Такая шаурма состоит из армянского лаваша, мяса и свежих овощей - в ней нет никаких консервантов и вредных продуктов. Такую еду можно давать даже детям.
Шаурма классическая домашняя
- Армянский лаваш - 2 шт.
- Пекинская капуста или листья салата - 100 г.
- Куриное филе - 200 г.
- Морковь по-корейски - 1 шт.
- Помидор - 2 шт.
- Свежий огурец - 2 шт.
- Сыр - 100 г.
- Соль, перец.
Для соуса:
- Сметана - 4 ст.л.
- Майонез - 1 ст.л.
- Приправа карри.
- Приправа хмели-сунели.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Петрушка.
Курицу нарезать на маленькие кусочки и обжарить на растительном масле, посолить. Капусту или салат мелко нарезать. Нарезать помидор и огурцы, морковь натереть на терке и поперчить. Натереть сыр на терке.
Для соуса измельчить чеснок и петрушку, и перемешать с майонезом, сметаной, карри и хмели-сунели.
Лист лаваша разложить на столе, отступив от края 2 см смазать сбоку соусом. На соус положить капусту, затем мясо, еще раз смазать соусом, сверху положить овощи и сыр. Загнуть лаваш сверху и снизу чтобы начинка не выпадала и скрутить в трубочку.
Готовую шаурму положить на горячую сухую сковороду и поджарить на 5 минут, чтобы мясо нагрелось и расплавился сыр.
Шаурма с сосиской домашняя
- Капуста белокочанная - 100 г
- Кетчуп - 4 ч. л.
- Лаваш тонкий армянский - 2 шт.
- Лук фиолетовый - 1 шт.
- Майонез - 4 ч. л.
- Масло подсолнечное рафинированное - 30 мл
- Петрушка свежая - 2 веточки.
- Сосиски молочные - 4 шт.
- Сыр твёрдый - 100 г.
- Помидор - 4 шт.
Сосиски отварить в кастрюле и очистить от кожицы. Капусту мелко нашинковать, лук нарезать полукольцами, зелень мелко порубить, сыр натереть на терке, нарезать помидор.
Лаваш смазать смесью кетчупа и майонеза. Выложить капусту, зелень и лук. Положить сосиски и помидор, посыпать сыром. Свернуть лаваш и поджарить 3 минуты с обеих сторон.
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