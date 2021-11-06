Это сытное и простое блюдо под силу приготовить всем.

В мировой кулинарии существует множество невероятных блюд, но мало какие из них по вкусу и народной любви могут сравниться с шаурмой. Сочное мясо с овощами в пшеничном лаваше завоевало весь мир и имеет свои аналоги в разных странах. Часто шаурму покупают в ларьках с фастфудом, но свежесть и качество ингредиентов в таком блюде вызывают сомнения.

Приготовить вкусную шаурму можно дома из доступных ингредиентов. Такая шаурма состоит из армянского лаваша, мяса и свежих овощей - в ней нет никаких консервантов и вредных продуктов. Такую еду можно давать даже детям.

Шаурма классическая домашняя

Армянский лаваш - 2 шт.

Пекинская капуста или листья салата - 100 г.

Куриное филе - 200 г.

Морковь по-корейски - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Свежий огурец - 2 шт.

Сыр - 100 г.

Соль, перец.

Для соуса:

Сметана - 4 ст.л.

Майонез - 1 ст.л.

Приправа карри.

Приправа хмели-сунели.

Чеснок - 1 зубчик.

Петрушка.

Курицу нарезать на маленькие кусочки и обжарить на растительном масле, посолить. Капусту или салат мелко нарезать. Нарезать помидор и огурцы, морковь натереть на терке и поперчить. Натереть сыр на терке.

Для соуса измельчить чеснок и петрушку, и перемешать с майонезом, сметаной, карри и хмели-сунели.

Лист лаваша разложить на столе, отступив от края 2 см смазать сбоку соусом. На соус положить капусту, затем мясо, еще раз смазать соусом, сверху положить овощи и сыр. Загнуть лаваш сверху и снизу чтобы начинка не выпадала и скрутить в трубочку.

Готовую шаурму положить на горячую сухую сковороду и поджарить на 5 минут, чтобы мясо нагрелось и расплавился сыр.

Шаурма с сосиской домашняя

Капуста белокочанная - 100 г

Кетчуп - 4 ч. л.

Лаваш тонкий армянский - 2 шт.

Лук фиолетовый - 1 шт.

Майонез - 4 ч. л.

Масло подсолнечное рафинированное - 30 мл

Петрушка свежая - 2 веточки.

Сосиски молочные - 4 шт.

Сыр твёрдый - 100 г.

Помидор - 4 шт.

Сосиски отварить в кастрюле и очистить от кожицы. Капусту мелко нашинковать, лук нарезать полукольцами, зелень мелко порубить, сыр натереть на терке, нарезать помидор.

Лаваш смазать смесью кетчупа и майонеза. Выложить капусту, зелень и лук. Положить сосиски и помидор, посыпать сыром. Свернуть лаваш и поджарить 3 минуты с обеих сторон.

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Автор: Екатерина Пулатова