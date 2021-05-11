Шакшука - это популярное израильское блюдо из яиц, овощей и приправ.

Яичница - универсальное и популярное во всем мире блюдо. В разных странах существуют свои рецепты приготовления яичницы: с беконом, картошкой, овощами или кашей. Большую известность обрела израильская шакшука - вариация жареного яйца с томатами и перцем. Для приготовления блюда используют острый соус схуг с чесноком и перцем чили. Заменить его можно домашним вяленым острым перцем - для этого овощ нарезают стручками и запекают в духовке, а затем стерилизуют в банке с чесноком.

Шакшука с острым перцем

Яйца куриные - 3 шт.

Помидоры черри - 6 шт.

Лук - 1 шт.

Полоски острого вяленого перца - 4 шт.

Пучок зеленого лука.

Петрушка

Зира, кардамон, орегано по вкусу.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Луковицу крупно нарезать, помидоры разрезать на четвертинки. В сковороде нагреть оливковое масло, слегка обжарить лук и добавить дольки помидора на большом огне. Обжаривать овощи пока они не превратятся в кашицу. Вяленый острый перец мелко нарезать и добавить в сковороду. Посолить блюдо и добавить специи.

Лопаткой сдвинуть овощи к краям сковороды и вбить яйца. Белок слегка смешать с овощами, желток оставить целым. Шакшука готова, когда белок побелеет, а желток останется жидким. Блюдо украсить петрушкой и зеленым луком. Подавать в сковороде с хлебом или питой.

Шакшука с томатной пастой неострая

Яйца - 5 штук.

Оливковое масло - 1 ст.л.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Сладкий перец - 1 шт.

Помидоры - 4 шт.

Томатная паста - 2 ст.л.

Молотый кумин (зира) - 1 ч.л.

Паприка - 0.5 ч.л.

Молотый черный перец - щепотка.

Рубленая петрушка по вкусу.

В глубокой сковороде разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета. Болгарский перец мелко нарезать и обжаривать с луком 7 минут. Добавить в сковороду нарезанные помидоры и томатную пасту, посолить и поперчить. Добавить сахар и специи. Обжаривать пять минут. По одному вбить яйца в сковороду, стараясь не повредить желток. Готовить 10 минут под накрытой крышкой и подавать с хлебом или питой.

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Автор: Екатерина Пулатова