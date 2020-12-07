Рулька – это часть свиной тушки, точнее, часть ноги. Из нее можно приготовить множество блюд. Особенно всем будет по вкусу сочная свиная рулька, запеченная в духовке. Такое блюдо станет прекрасным украшением любого праздничного стола.
Классическая Берлинская рулька "Айсбайн"
- Рулька (свиная) - 1 шт.
- Пиво темное - 2 л
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 8 зубчиков
- Соль - 2 ст. л.
- Специи (лавровый лист, тмин, орегано, базилик, перец горошек, гвоздика.)
- Масло - 2 ст. л.
Рульку помыть, подчистить и вытереть насухо. Сделать в ней небольшие надрезы, чтобы лучше пропиталась.
Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдНа дно кастрюли выложить все указанные специи и 2 слегка раздавленных ножом зубчика чеснока. Рульку хорошенько натереть солью и положить на специи. Залить темным пивом (оно должно быть комнатной температуры) и варить 1,5-2 часа, периодически снимая образовавшуюся пенку.
После того, как рулька "уварилась" и слегка стала видна косточка на ножке, изъять ее из кастрюльки и хорошо смазать выжатым чесноком, смешанным с маслом. Положить на противень и отправить в духовку. Разогревать ее заранее не нужно, все должно готовиться постепенно, тогда рулька хорошо пропитается чесночком.
Жарить ее в духовке в течение 30 минут, периодически поливая пивом со специями, в котором варилась рулька. Затем следует увеличить огонь (поливать больше не надо) и зажарить, чтобы корочка стала румяной и слегка поджаренной.
Свиная рулька, запеченная в духовке
- Рулька свиная - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Перец горошком - 10 шт.
- Лавровый лист - 4 шт.
- Перец молотый - 1 ч. л.
- Паприка молотая -1 ч. л.
- Чеснок молотый - 1 ч. л.
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Соль - 1-2 ст. л.
В большой кастрюле залить мясо водой, положить туда порезанную крупными кусками морковь и лук. Добавить лавровый лист, перец горошком, чеснок и соль (примерно 1 ст. л. на литр воды). Отправить кастрюлю на огонь, варить 1,5 часа.
Достать готовую рульку.
Приготовление маринада. Взять стакан бульона, добавить молотый перец, паприку, чеснок и растительное масло.
Залить рульку этим маринадом. Оставить мариноваться на 15 минут.
Переложить свиную рульку в форму для запекания и налить туда же маринад. Отправить запекаться в духовку примерно на 1,5 часа при 180°С. В процессе приготовления постоянно поливать мясо маринадом и переворачивать.
Запеченная рулька в горчично-медовом соусе
- Рулька - 1300 г
- Горчица - 3 ст. л.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 10 зубчиков
- Соевый соус - 1 ст. л.
- Мед - 1 ст. л.
- Лавровый лист - 3 шт.
- Перец душистый - 5 шт.
- Соль
Рульку вымыть, поскрести ножом кожу, ополоснуть и положить в кастрюлю. Залить холодной водой на 5 см выше уровня рульки. Положить на огонь, довести до кипения, снять пену и варить на медленном огне 1,5 ч.
Читайте такжеШоколадно-арахисовый торт "Сникерс": как приготовить невероятное лакомствоПо истечении указанного времени, добавить в бульон морковь, репчатый лук в шелухе, предварительно вымыв его, а также затем специи: лавровый лист, душистый перец и соль. Продолжить варить на медленном огне в течение часа.
Противень застелить фольгой, тонким слоем смазать растительным маслом, выложить из кастрюли рульку на фольгу. Зубчиками чеснока нашпиговать рульку, сделав в ней ножом проколы и заталкивая по его лезвию чеснок в мясо.
Для соуса смешать в миске готовую горчицу, соевый соус и мед, хорошо размешать. Тщательно смазать рульку со всех сторон.
Завернуть свиную рульку в фольгу и запекать в духовке при 200°С в течение часа. За 15 минут до готовности фольгу развернуть и продолжить запекать до румяности или под грилем.
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