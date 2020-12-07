Запеченная в духовке ароматная рулька прекрасно подойдет для праздничного стола.

Рулька – это часть свиной тушки, точнее, часть ноги. Из нее можно приготовить множество блюд. Особенно всем будет по вкусу сочная свиная рулька, запеченная в духовке. Такое блюдо станет прекрасным украшением любого праздничного стола.

Классическая Берлинская рулька "Айсбайн"

Рулька (свиная) - 1 шт.

Пиво темное - 2 л

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 8 зубчиков

Соль - 2 ст. л.

Специи (лавровый лист, тмин, орегано, базилик, перец горошек, гвоздика.)

Масло - 2 ст. л.

Рульку помыть, подчистить и вытереть насухо. Сделать в ней небольшие надрезы, чтобы лучше пропиталась.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдНа дно кастрюли выложить все указанные специи и 2 слегка раздавленных ножом зубчика чеснока. Рульку хорошенько натереть солью и положить на специи. Залить темным пивом (оно должно быть комнатной температуры) и варить 1,5-2 часа, периодически снимая образовавшуюся пенку.

После того, как рулька "уварилась" и слегка стала видна косточка на ножке, изъять ее из кастрюльки и хорошо смазать выжатым чесноком, смешанным с маслом. Положить на противень и отправить в духовку. Разогревать ее заранее не нужно, все должно готовиться постепенно, тогда рулька хорошо пропитается чесночком.

Жарить ее в духовке в течение 30 минут, периодически поливая пивом со специями, в котором варилась рулька. Затем следует увеличить огонь (поливать больше не надо) и зажарить, чтобы корочка стала румяной и слегка поджаренной.

Свиная рулька, запеченная в духовке

Рулька свиная - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Перец горошком - 10 шт.

Лавровый лист - 4 шт.

Перец молотый - 1 ч. л.

Паприка молотая -1 ч. л.

Чеснок молотый - 1 ч. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - 1-2 ст. л.

В большой кастрюле залить мясо водой, положить туда порезанную крупными кусками морковь и лук. Добавить лавровый лист, перец горошком, чеснок и соль (примерно 1 ст. л. на литр воды). Отправить кастрюлю на огонь, варить 1,5 часа.

Достать готовую рульку.

Приготовление маринада. Взять стакан бульона, добавить молотый перец, паприку, чеснок и растительное масло.

Залить рульку этим маринадом. Оставить мариноваться на 15 минут.

Переложить свиную рульку в форму для запекания и налить туда же маринад. Отправить запекаться в духовку примерно на 1,5 часа при 180°С. В процессе приготовления постоянно поливать мясо маринадом и переворачивать.

Запеченная рулька в горчично-медовом соусе

Рулька - 1300 г

Горчица - 3 ст. л.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 10 зубчиков

Соевый соус - 1 ст. л.

Мед - 1 ст. л.

Лавровый лист - 3 шт.

Перец душистый - 5 шт.

Соль

Рульку вымыть, поскрести ножом кожу, ополоснуть и положить в кастрюлю. Залить холодной водой на 5 см выше уровня рульки. Положить на огонь, довести до кипения, снять пену и варить на медленном огне 1,5 ч.

Читайте такжеШоколадно-арахисовый торт "Сникерс": как приготовить невероятное лакомствоПо истечении указанного времени, добавить в бульон морковь, репчатый лук в шелухе, предварительно вымыв его, а также затем специи: лавровый лист, душистый перец и соль. Продолжить варить на медленном огне в течение часа.

Противень застелить фольгой, тонким слоем смазать растительным маслом, выложить из кастрюли рульку на фольгу. Зубчиками чеснока нашпиговать рульку, сделав в ней ножом проколы и заталкивая по его лезвию чеснок в мясо.

Для соуса смешать в миске готовую горчицу, соевый соус и мед, хорошо размешать. Тщательно смазать рульку со всех сторон.

Завернуть свиную рульку в фольгу и запекать в духовке при 200°С в течение часа. За 15 минут до готовности фольгу развернуть и продолжить запекать до румяности или под грилем.

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Автор: УНИАН