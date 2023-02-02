Пицца на сковороде без сметаны, которая спасет, если нет времени долго стоять у плиты - в материале УНИАН.

Часто бывает так, что после рабочего дня готовить полноценный ужин нет ни времени, ни сил. В таком случае выручает пицца на сковороде - делается она просто, а ингредиенты можно брать любые из тех, что есть у вас в холодильнике. УНИАН подскажет, как готовится пицца на сковороде за 5 минут по двум наиболее удачным рецептам.

Ранее мы говорили о том, что приготовить на ужин еще.

Рецепт - пицца на сковороде на майонезе

Для приготовления вам понадобятся:

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яйца - 3 шт;

майонез - 5 ст. л;

мука - 5 ст. л;

соль - по вкусу;

колбаса;

сыр;

помидор;

огурцы соленые;

лук репчатый;

чеснок;

кетчуп.

В глубокую емкость вбить яйца, добавить майонез, муку и соль. Перемешать венчиком и вылить в сковороду с антипригарным покрытием. Сверху полить кетчупом и равномерно распределить его по всему периметру теста. Колбасу и овощи нарезать кружочками, выложить сверху на пиццу. Посыпать тертым сыром, поставить сковороду на медленный огонь. Накрыть крышкой и выпекать в течение 10 минут (проверить готовность - тесто не должно быть сырым).

Пицца из лаваша на сковороде - рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

тонкий круглый лаваш - 1 шт;

яйца - 2 шт;

ветчина - 4 шт;

помидоры - 1 шт;

твердый сыр - 50 гр;

болгарский перец - 2 шт;

соль, перец.

В миску вбить два яйца, посолить, поперчить, взбить вилкой или венчиком. Нагреть сковороду, смазать ее растительным маслом и вылить яичную смесь. Сверху на яйца уложить лаваш, слегка придавить, чтобы он "прилип" к яйцам. Когда омлет будет готов, перевернуть его на сковороде другой стороной. Выложить на пиццу ветчину, помидоры и перец. Посыпать тертым сыром и готовить под крышкой 10 минут. По желанию в пиццу можно добавить и другие ингредиенты - зеленый лук, укроп, грибы или морепродукты.

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