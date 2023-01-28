Готовить ужин мужу и детям надо каждый день, а сил и времени хватает на это далеко не всегда. К тому же, цены на продукты стремительно растут, поэтому хочется накормить близких и вкусно, и не недорого. УНИАН расскажет, что приготовить на ужин быстро и бюджетно.
Ранее мы говорили о том, как приготовить салат с копченой курицей за 5 минут.
Что приготовить на ужин в духовке из картофеля
УНИАН предлагает несколько вариантов блюд, прочитав технологию приготовления которых, вы перестанете думать, что приготовить на ужин из мяса. Выбирайте рецепт, который порадует ваших близких.
Запеканка из картофеля и фарша
Для приготовления блюда вам понадобятся:
- Картофель - 700 г.
- Фарш свино-говяжий - 400 г.
- Сыр твердый - 80 г.
- Лук зеленый - 3-4 шт. (по вкусу).
- Яйца - 1-2 шт.
- Сметана (по желанию) - 1-2 ст. л.
- Соль - по вкусу.
- Перец черный молотый - по вкусу.
- Масло растительное или сливочное - для смазывания формы.
Картофель очистить, вымыть, натереть на терке, получившуюся жидкость отжать. Половину из общего количества картофеля выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Сверху должен быть слой мясного фарша, соль и перец. Далее - посыпать фарш измельченным зеленым луком и натереть сыр на терке.
Смешать тертый сыр со второй половиной картофеля, добавить яйцо, посолить, поперчить, перемешать. Если хотите, чтобы блюдо в итоге получилось еще более сочным и мягким - добавьте сметану. Выложите картофельно-сырную массу в форму для запекания последним слоем, разровняйте ложкой. Готовить запеканку в духовке нужно 1 час при 180°C.
Картошка с сосисками и помидорами
Для приготовления вам понадобятся:
- Картофель (некрупный) - 5 шт.
- Сосиски - 4 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Сыр твёрдый - 90 г.
- Майонез - 100 г.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Паприка молотая - 0,5 ч. л.
- Соль - 0,75 ч. л.
- Перец чёрный молотый - щепотка (по вкусу)
- Масло подсолнечное - для смазывания формы
- Укроп свежий
Очистить картофель, вымыть, нарезать кубиками, то же самое сделать с помидорами. Сосиски нарезать кружочками. Соединить все три ингредиента в глубокой миске, добавить майонез, соль, перец, паприку и измельченный чеснок, перемешать. Форму для запекания смазать маслом, переложить в нее картошку с помидорами и сосисками. Запекать блюдо 40 минут при 190°C. По истечение этого времени достать форму из духовки, посыпать блюдо тертым сыром, запекать еще 10 минут. При подаче украсить укропом.
Жаркое с картофелем
Для приготовления вам понадобятся:
- Картофель - 1 кг.
- Свинина (ошеек) - 800 г.
- Лук - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 2-3 зубчика.
- Лист лавровый - 1 шт.
- Перец горошком (смесь).
- Паприка молотая - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу.
- Укроп свежий.
Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать кусочками среднего размера. В сковородке с толстым дном разогреть масло, выложить свинину, жарить на сильном огне, помешивая. Лук нарезать кубиками, морковь - полукружочками, добавить овощи к мясу. Готовить под крышкой до прозрачности лука, а затем добавить к блюду картофель, нарезанный кубиками. Посолить, поперчить, добавить специи, уменьшить температуру до минимальной, залить ингредиенты водой и тушить 25-30 минут. Перемешать, снова посолить, добавить чеснок, пропущенный через пресс. Залить жаркое 3-4 половниками кипятка, добавить 0.5 ч.л соли, готовить 5 минут на среднем огне.
Что приготовить из куриного филе на ужин - варианты
Куриное филе - простое и доступное мясо, которое легко готовить. Именно поэтому мы предлагаем два простых рецепта - идеальных для создания вкусного ужина.
Картошка с курицей в сметанно-сливочном соусе
Для приготовления вам понадобятся:
- Картофель - 6 шт.
- Куриное филе - 1 шт.
- Сметана жирностью 20% - 40 г.
- Сливки жирностью 10% - 100 мл.
- Лук репчатый белый - 1 шт.
- Соль - по вкусу.
- Перец черный молотый - по вкусу.
- Тимьян (чабрец) сушёный - 0,5 ст. л.
- Масло растительное - 20 мл.
- Вода (горячая) - 400 мл.
Лук очистить, вымыть, нарезать кубиками, то же самое сделать с куриным филе. В кастрюле с толстыми стенками разогреть масло, выложить туда лук и филе, обжарить в течение 10 минут. Картофель очистить, нарезать кубиками, добавить к курице и луку. Все залить горячей водой, накрыть крышкой и готовить 15-20 минут на умеренном огне, а потом посолить и поперчить. Сливки вылить в емкость, добавить к ним чабрец, перемешать. Влить сливки в кастрюлю с другими ингредиентами, перемешать, тушить еще 7-10 минут.
Куриная запеканка с макаронами и помидорами
Для приготовления вам понадобятся:
- Макароны (сухие) - 250 г.
- Куриное филе - 300 г.
- Помидоры - 150 г.
- Сыр твердый - 100 г.
- Сметана 20% - 150 г.
- Вода - 250 мл.
- Приправа для курицы - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу.
- Зелень свежая - для украшения запеканки.
- Масло растительное - для смазывания формы.
Куриное филе вымыть, нарезать кусочками, посолить, посыпать куриной приправой. Форму для запекания смазать маслом, высыпать в нее сухие макароны. Сверху выложить куриное филе и помидоры, нарезанные кубиком. Сметану вылить в глубокую емкость, развести водой и посолить. Сыр натереть на терке. Полить ингредиенты в форме для запекания сметанной массой, посыпать сыром. Запекать блюдо в духовке 30-35 минут при 180°C.