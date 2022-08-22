Ленивые голубцы называются так, потому что в них не нужно заворачивать фарш в капустные листья.

Голубцы - очень вкусное и популярное в Украине блюдо, но затратное по времени приготовления. Иногда можно потратить полдня, чтобы накрутить достаточно голубцов. В ленивых голубцах капуста добавляется в фарш и обжаривается в томатном соусе. Блюдо по вкусу почти не отличается от классического. Это блюдо понравится детям, которые не любят обычные голубцы.

Ленивые голубцы в духовке в сметанном соусе

Рис - 125 г.

Вода - 250 г.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Сливочное масло - 50 г.

Капуста - 350 г.

Фарш - 500 г.

Томатная паста - 5 ст.л.

Сметана 15% - 200 г.

Подсолнечное масло - 3 ст.л.

Молотый кориандр, мускатный орех, соль и перец по вкусу.

Рис промыть несколько раз и залить холодной водой в соотношении 1:2. Немного подсолить и варить 20 минут, периодически помешивая. После варки остудить рис до комнатной температуры. Лук мелко нарезать, а морковь натереть. Капусту нашинковать.

Растопить сливочное масло на сковороде и обжарить лук с морковью до золотистого цвета. Затем выложить в сковороду капусту и жарить ещё 5 минут. Посолить и поперчить овощи. Вмешать в мясной фарш рис и обжаренные овощи. Довести фарш до вкуса специями.

Из готового фарша сформировать фрикадельки или котлеты. Форму для запекания смазать подсолнечным маслом и выложить голубцы. Томатную пасту смешать со сметаной - это будет соус. Посолить и поперчить соус, и полить им голубцы. Выпекать голубцы в соусе в духовке 45 минут при 180°.

Ленивые голубцы на плите

Фарш мясной - 400 г.

Капуста - 300 г.

Рис - 100 г.

Луковица - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Растительное масло - 4 ст. л.

Томатная паста - 3 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1/2 ч. л.

Соль, перец по вкусу.

Рис промыть, залить 300 мл холодной воды и варить 12 минут до полуготовности. Откинуть на сито и остудить. Капусту и морковь нашинковать, а лук мелко нарезать. Обжарить лук и морковь на сковороде 3-4 минуты. В мясной фарш добавить рис, обжаренные овощи, капусту, яйцо и специи. Все перемешать и придать фаршу форму котлет. Отдельно приготовить соус: томатную пасту смешать со стаканом воды, щепоткой соли и сахара.

На сковороду налить 3 ложки подсолнечного масла и обжаривать голубцы 3-4 минуты с каждой стороны. Залить голубцы томатным соусом и накрыть крышкой. Готовить на среднем огне 25-30 минут.

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