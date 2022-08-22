Голубцы - очень вкусное и популярное в Украине блюдо, но затратное по времени приготовления. Иногда можно потратить полдня, чтобы накрутить достаточно голубцов. В ленивых голубцах капуста добавляется в фарш и обжаривается в томатном соусе. Блюдо по вкусу почти не отличается от классического. Это блюдо понравится детям, которые не любят обычные голубцы.
Ленивые голубцы в духовке в сметанном соусе
- Рис - 125 г.
- Вода - 250 г.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Сливочное масло - 50 г.
- Капуста - 350 г.
- Фарш - 500 г.
- Томатная паста - 5 ст.л.
- Сметана 15% - 200 г.
- Подсолнечное масло - 3 ст.л.
- Молотый кориандр, мускатный орех, соль и перец по вкусу.
Рис промыть несколько раз и залить холодной водой в соотношении 1:2. Немного подсолить и варить 20 минут, периодически помешивая. После варки остудить рис до комнатной температуры. Лук мелко нарезать, а морковь натереть. Капусту нашинковать.
Растопить сливочное масло на сковороде и обжарить лук с морковью до золотистого цвета. Затем выложить в сковороду капусту и жарить ещё 5 минут. Посолить и поперчить овощи. Вмешать в мясной фарш рис и обжаренные овощи. Довести фарш до вкуса специями.
Из готового фарша сформировать фрикадельки или котлеты. Форму для запекания смазать подсолнечным маслом и выложить голубцы. Томатную пасту смешать со сметаной - это будет соус. Посолить и поперчить соус, и полить им голубцы. Выпекать голубцы в соусе в духовке 45 минут при 180°.
Ленивые голубцы на плите
- Фарш мясной - 400 г.
- Капуста - 300 г.
- Рис - 100 г.
- Луковица - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Растительное масло - 4 ст. л.
- Томатная паста - 3 ст. л.
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 1/2 ч. л.
- Соль, перец по вкусу.
Рис промыть, залить 300 мл холодной воды и варить 12 минут до полуготовности. Откинуть на сито и остудить. Капусту и морковь нашинковать, а лук мелко нарезать. Обжарить лук и морковь на сковороде 3-4 минуты. В мясной фарш добавить рис, обжаренные овощи, капусту, яйцо и специи. Все перемешать и придать фаршу форму котлет. Отдельно приготовить соус: томатную пасту смешать со стаканом воды, щепоткой соли и сахара.
На сковороду налить 3 ложки подсолнечного масла и обжаривать голубцы 3-4 минуты с каждой стороны. Залить голубцы томатным соусом и накрыть крышкой. Готовить на среднем огне 25-30 минут.