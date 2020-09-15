Домашние, чрезвычайно аппетитные голубцы – классика кулинарного жанра.
Их приготовление занимает немало времени, однако приложенные усилия стоят того, ведь сочный мясной фарш, завернутый в отваренные капустные листья, – просто невероятное блюдо!
Голубцы с фаршем и рисом
- Капуста белокочанная - 1 шт.
- Фарш мясной - 600 г
- Рис - 0,5 ст.
- Яйцо - 1 шт.
- Лук репчатый - 1-2 шт.
- Морковь - 1-2 шт.
- Сметана - 150-200 г
- Томатная паста - 1 ч. л.
- Масло растительное - 30 г
- Перец черный молотый - щепотка
- Соль - по вкусу
Капусту разобрать на листья, поместить в миску и посолить. Вскипятить чайник, залить кипятком листья, накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут.
Рис хорошо промыть и варить в большом количестве подсоленной воды до полуготовности, 10-12 минут. Затем откинуть его на дуршлаг и промыть холодной водой.
Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук почистить, нарезать кубиками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. Обжарить на среднем огне лук и морковь, помешивая, 1-2 минуты.
В фарш добавить рис, посолить и поперчить. Затем добавить яйцо, зажарку и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешать
Крупные листья капусты разрезать пополам. На подготовленные листья капусты положить небольшое количество фарша и завернуть в виде конверта. Сложить в котелок.
Приготовления соуса. Вскипятить чайник, разбавить сметану водой и томатной пастой (150 г сметаны на 0,5 л воды), посолить.
Залить голубцы соусом. Тушить их при слабом кипении под крышкой до готовности фарша, около 50-60 минут.
Голубцы в духовке в томатном соусе
- Капуста белокочанная - 1 шт.
- Фарш мясной - 600 г
- Рис - 0,5 ст.
- Лук репчатый - 200 г
- Соль - 2 ч.л.
- Специи сухие - 2 ч.л.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Томатный соус - 200
Кочан капусты помыть, снять верхние поврежденные листья и вырезать кочерыжку. Разместить целый кочан в кастрюлю и залить его водой. Положить кастрюлю на плиту и довести до кипения.
Параллельно занимаемся приготовлением риса: насыпать его в кастрюлю, промыть. Полстакана риса залить стаканом воды и поставить вариться до выкипания воды на среднем огне.
Лук нарезать мелкими кубиками. Высыпать лук в сковороду с 1 столовой ложкой растительного масла, добавить специи и жарить на среднем огне 5 минут.
Отварной рис снять с огня и дать ему немного остыть.
Снять с огня также поджаренный лук со специями и оставить минут на 10, чтобы немного остыл.
Рис и лук соединить вместе в миске. Добавить мясной фарш и 1 чайную ложку соли.
Фарш для голубцов хорошо вымесить.
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Капусту варить на небольшом огне, во время варки вилкой снимать по одному листья, отваренные до легкой прозрачности и ставшие пластичными.
С отваренных капустных листьев срезать утолщенные прожилки. На каждый подготовленный капустный лист выложить по столовой ложке фарша. Фарш завернуть в капустные листья и заправить внутрь кончики, формируя голубцы.
Форму для запекания застелить оставшимися капустными листьями. Выложить сформированные. Посыпать их чайной ложки соли, залить томатным соусом и 2 стаканами воды.
Закрыть форму с голубцами фольгой. Отправить в горячую духовку и запекать при 180°С в течение 40 минут. По истечении указанного времени, вынуть форму из духовки, снять фольгу. Смазать голубцы растительным маслом.
Вернуть голубцы в духовку и запекать еще 20 минут, до легкого зарумянивания. Достать форму с готовыми голубцами из духовки и подавать горячими на стол.
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