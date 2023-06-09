Рассказываем, как приготовить аппетитное блюдо как к праздничному, так и к повседневному столу.

В идеале куриные крылья перед запеканием нужно хорошо промариновать. Чем дольше держать в маринаде, тем лучше они пропитаются и вкуснее получатся. Но если времени в обрез, можно обойтись и без этого.

Куриные крылышки в соевом соусе с медом (и не только)

Для приготовления потребуются такие продукты:

Крылья - 1 кг.

Картофель - до 1 кг.

Соевый соус - 2-3 ст. л.

Мед - 2 ст. л.

Чеснок - 1-2 зубчика.

Паприка - 1 ч. л.

Растительное масло - 4 ст. л.

Соль - по вкусу.

Для маринада смешиваем соевый соус с медом и измельченным чесноком, всыпаем паприку. Соль можно не добавлять, будет достаточно соевого соуса. Но если обычно вы все досаливаете - добавьте щепотку. Хорошо вымешиваем крылья в маринаде, закрываем посуду и убираем в холодильник.

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Если подготовку проводите заблаговременно, то пусть крылья маринуются вплоть до суток. Если готовить нужно сейчас, с усилием натрите их в маринаде руками и оставьте при комнатной температуре на 1 час или хотя бы, пока не разогреется духовка. Маринад сразу не выливаем.

Картофель режем слайсами толщиной до 1 см или небольшими продольными дольками. На противень укладываем лист пергамента для запекания и на него - картофель. Поливаем маслом и переворачиваем или перемешиваем, чтобы картошка была смазана со всех сторон, выкладываем сверху курицу.

Сколько запекать крылышки в духовке - при температуре 200 градусов30 минут. Когда на крыльях появится корочка, переворачиваем и запекаем до готовности. В процессе время от времени смазываем крылышки маринадом, оставшимся в посуде.

Мед можно заменить таким же количеством горчицы - тогда крылышки с картошкой в духовке будут в горчично-соевом соусе. Также можно вовсе отказаться от соевого соуса и смешать для маринования по 2-3 столовые ложки меда и горчицы. В медово-горчичном соусе крылышки могут получиться более светлыми, поскольку соевый соус дает темный цвет на корочке.

Секрет хрустящих крылышек: чтобы сделать их зажаристыми, выложите крылья на решетку и поставьте над противнем с картошкой. Периодически поливайте картофель жиром, который будет капать с крылышек.

Важно: если порезать картофель толстыми кусками, крылья приготовятся раньше - их нужно будет вынуть, чтобы не пересохли, и допечь картошку. Если в духовке есть режим конвекции, перед окончанием приготовления включите обдув на 5 минут.

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