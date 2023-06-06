Этот рецепт вы захотите запомнить.

Пицца в микроволновке - это беспроигрышный вариант для быстрого и вкусного завтрака или перекуса в любое время суток. Для ее приготовления понадобится всего несколько минут, а довольными останутся все.

Пицца в микроволновке в кружке за 5 минут - как приготовить

Когда времени на готовку совсем мало, прекрасно удовлетворит ваш запрос пицца в кружке с хлебом. Готовить ее быстро и легко!

Ингредиенты:

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тостовый хлеб - 1 кусочек;

яйцо - 1 шт;

молоко - 2 ст. л.;

твердый сыр - 50 г;

ветчина - 50 г;

оливки - 50 г;

кетчуп и майонез - по вкусу.

По желанию можно еще добавить в рецепт специи, выбрав из любимых и часто используемых. И у вас получится просто божественная пицца в кружке с хлебом и яйцом!

Способ приготовления

Для начала нарезаем хлеб на кубики и выкладываем их плотно на дно достаточно широкой кружки, смазываем кетчупом и майонезом.

Натираем сыр, разделяем на две части. Одну из них в отдельной емкости смешиваем с яйцом и молоком. Полученную смесь выкладываем на хлеб в кружке.

Следующим слоем выкладываем нарезанные предварительно ветчину и оливки, посыпаем остатками тертого сыра.

Отправляем в микроволновку на 3-5 минут. Вот так и готовится пицца в кружке - без муки, без разрыхлителя и лишней траты времени.

Способ этот проверенный. После того, как сами попробуете, пицца в микроволновке в кружке с хлебом будет вас часто выручать.

Кстати, для приготовления такой пиццы подойдет не только тостовый хлеб. Так же легко и быстро готовится пицца в микроволновке в кружке из батона.

Напомним, ранее УНИАН писал, как готовится ленивая пицца на сковороде.

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