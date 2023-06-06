Пицца в микроволновке - это беспроигрышный вариант для быстрого и вкусного завтрака или перекуса в любое время суток. Для ее приготовления понадобится всего несколько минут, а довольными останутся все.
Пицца в микроволновке в кружке за 5 минут - как приготовить
Когда времени на готовку совсем мало, прекрасно удовлетворит ваш запрос пицца в кружке с хлебом. Готовить ее быстро и легко!
Ингредиенты:
- тостовый хлеб - 1 кусочек;
- яйцо - 1 шт;
- молоко - 2 ст. л.;
- твердый сыр - 50 г;
- ветчина - 50 г;
- оливки - 50 г;
- кетчуп и майонез - по вкусу.
По желанию можно еще добавить в рецепт специи, выбрав из любимых и часто используемых. И у вас получится просто божественная пицца в кружке с хлебом и яйцом!
Способ приготовления
Для начала нарезаем хлеб на кубики и выкладываем их плотно на дно достаточно широкой кружки, смазываем кетчупом и майонезом.
Натираем сыр, разделяем на две части. Одну из них в отдельной емкости смешиваем с яйцом и молоком. Полученную смесь выкладываем на хлеб в кружке.
Следующим слоем выкладываем нарезанные предварительно ветчину и оливки, посыпаем остатками тертого сыра.
Отправляем в микроволновку на 3-5 минут. Вот так и готовится пицца в кружке - без муки, без разрыхлителя и лишней траты времени.
Способ этот проверенный. После того, как сами попробуете, пицца в микроволновке в кружке с хлебом будет вас часто выручать.
Кстати, для приготовления такой пиццы подойдет не только тостовый хлеб. Так же легко и быстро готовится пицца в микроволновке в кружке из батона.
Напомним, ранее УНИАН писал, как готовится ленивая пицца на сковороде.