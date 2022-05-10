Наверно, нет такого человека, который не любит чебуреки. У этого тонкого хрустящего пирожка с сочной начинкой нет недостатков. Традиционные чебуреки готовятся на пресном тесте с бараньим фаршем, но домашний вариант можно приготовить с любой начинкой - даже сладкой.
Идеальные чебуреки на кипятке
Для теста:
- Мука - 500 г.
- Соль - 1 ч.л.
- Растительное масло - 50 мл.
- Кипяток - 150 мл.
Начинка:
- Фарш мясной - 300 г.
- Лук репчатый - 300 г.
- Мясной бульон - 100 мл
- Перец, мускатный орех, специи по вкусу.
- Растительное масло для жарки - 150 мл.
В муку добавить соль и масло, перемешать. Постепенно вливать кипяток и перемешивать тесто ложкой. Когда тесто чуть-чуть остынет, замесить его руками. Накрыть тесто пленкой и оставить при комнатной температуре 30 минут.
Для начинки мелко порезать лук, посолить и растереть толкушкой до выделения сока. В миску с луком всыпать фарш, специи, перец. Перемешать до однородности. Влить в миску бульон или воду, и перемешать ещё раз. Если фарш достаточно сочный, то можно обойтись без бульона.
Стол присыпать мукой. Тесто разделить на лепешки размером с куриное яйцо. Тонко раскатать тесто в круг. Выложить начинку на одной половине теста и накрыть второй, чтобы получился полукруг. Защипнуть края чебуреков и прижать кончиком вилки.
В сковороде разогреть растительное масло. Выложить чебуреки в горячее масло и обжаривать с каждой стороны 2-3 минуты. Выложить чебуреки на салфетку, чтобы стек лишний жир.
По желанию чебуреки можно сделать с сыром, грибами, капустой. Также можно сделать сладкую начинку, например, из творога или клубники. Тогда в тесто нужно положить меньше соли.