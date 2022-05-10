УНИАН расскажет как приготовить хрустящие чебуреки, которые получатся даже у начинающего кулинара.

Наверно, нет такого человека, который не любит чебуреки. У этого тонкого хрустящего пирожка с сочной начинкой нет недостатков. Традиционные чебуреки готовятся на пресном тесте с бараньим фаршем, но домашний вариант можно приготовить с любой начинкой - даже сладкой.

Идеальные чебуреки на кипятке

Для теста:

Мука - 500 г.

Соль - 1 ч.л.

Растительное масло - 50 мл.

Кипяток - 150 мл.

Начинка:

Фарш мясной - 300 г.

Лук репчатый - 300 г.

Мясной бульон - 100 мл

Перец, мускатный орех, специи по вкусу.

Растительное масло для жарки - 150 мл.

В муку добавить соль и масло, перемешать. Постепенно вливать кипяток и перемешивать тесто ложкой. Когда тесто чуть-чуть остынет, замесить его руками. Накрыть тесто пленкой и оставить при комнатной температуре 30 минут.

Для начинки мелко порезать лук, посолить и растереть толкушкой до выделения сока. В миску с луком всыпать фарш, специи, перец. Перемешать до однородности. Влить в миску бульон или воду, и перемешать ещё раз. Если фарш достаточно сочный, то можно обойтись без бульона.

Стол присыпать мукой. Тесто разделить на лепешки размером с куриное яйцо. Тонко раскатать тесто в круг. Выложить начинку на одной половине теста и накрыть второй, чтобы получился полукруг. Защипнуть края чебуреков и прижать кончиком вилки.

В сковороде разогреть растительное масло. Выложить чебуреки в горячее масло и обжаривать с каждой стороны 2-3 минуты. Выложить чебуреки на салфетку, чтобы стек лишний жир.

По желанию чебуреки можно сделать с сыром, грибами, капустой. Также можно сделать сладкую начинку, например, из творога или клубники. Тогда в тесто нужно положить меньше соли.

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