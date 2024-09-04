Лимонный соус отлично подходит для мясных блюд и заправки салатов.

Ароматный лимонный соус идеально сочетается с горячей и холодной рыбой, морепродуктами, блюдами из птицы. Также его можно использовать как заправку для салатов вместо надоевшего майонеза. Яркий пикантный вкус, свежий аромат и простота приготовления сделают этот рецепт вашим любимым. С таким соусом привычные продукты раскрываются по-новому.

Сливочный лимонный соус к рыбе с желтками и горчицей

Ингредиенты:

лимонная цедра - 2 чайн. л.;

лимонный сок - 1 стол. л.;

горчица - 1 чайн. л.;

сливочное масло - 50 г;

яичный желток - 1 шт.;

вода - 2 стол. л.;

специи, зелень по вкусу.

Желток и горчицу выложите в сотейник или кастрюлю с толстым дном. Влейте воду. Включите минимальный огонь и подогрейте смесь, взбивая венчиком до однородности. Холодное (прямо из холодильника) сливочное масло нарежьте кубиком и постепенно добавьте в соус при постоянном помешивании. Блюдо должно не кипеть, а медленно булькать.

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Лимон тщательно обмойте и потрите металлическим скребком. Снимите верхний слой цедры с помощью мелкой терки. Вмешайте цедру в соус и снимите с огня. Влейте лимонный сок и добавьте соль, специи, зелень по вкусу. Остудите и подавайте на стол.

Лимонный соус для рыбы и салатов на бульоне

Ингредиенты:

лимон - 1 шт.;

куриный или овощной бульон - 250 мл;

молоко - 250 мл;

сливочное масло - 50 г;

мука - 2,5 ст. л.;

сахар - щепотка;

соль - 1 чайн. л;

перец белый молотый по вкусу;

белое вино - 50 мл (по желанию).

Лимон промойте и потрите скребком. Снимите цедру мелкой теркой, а из мякоти выжмите сок. В сковороде растопите на среднем огне сливочное масло, просейте через сито муку и перемешайте. Затем при постоянном помешивании влейте горячий бульон и теплое молоко.

Убавьте огонь до минимального и варите ещё несколько минут. Не забывайте постоянно помешивать. Добавьте соус и цедру лимона, соль, сахар, специи, а также, по желанию, вино. Готовый лимонный соус для салата остудите, чтобы он загустел.

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