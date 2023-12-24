Рассказываем, как готовится салат "Мимоза" - рецепт, который удивит всех.

"Мимоза" - салат, который имеет классический вариант, а также несколько авторских, но вне зависимости от набора ингредиентов продолжает быть одним из самых популярных. УНИАН выяснил, как можно приготовить идеальный салат "Мимоза" - лучший рецепт для вас и ваших близких.

Салат "Мимоза" - рецепт классический

Ингредиенты:

4 яйца

150 г вареной моркови

150 г вареного картофеля

150 г вареной куриной грудки

1 банка консервированного горошка

1 луковица

майонез, соль, перец по вкусу

зелень для украшения

Записывайте, как готовится салат "Мимоза" по классической технологии

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Отварить яйца, морковь, картофель и курицу до готовности. Остудить, очистить яйца, отделить белки от желтков. Морковь натереть на крупной терке, картофель и яица - на мелкой. Куриную грудку нарезать кубиками. Лук нарезать кольцами, обжарить на сковороде до золотистого цвета.

Выложить на салат "Мимоза" слои по порядку - морковь, яйцо, лук, картофель, курица, горошек. Каждый слой смазать майонезом, посыпать солью и перцем. Сверху посыпать салат тертым белком, а потом тертым желтком. Украсить зеленью.

Именно так готовится салат "Мимоза" классический, но если заменить один главный ингредиент - вкус будет совершенно другим.

Салат "Мимоза" с сыром

Ингредиенты:

4 яйца

150 г вареной моркови

150 г вареного картофеля

150 г вареного куриного филе

100 г твердого сыра

1 банка консервированного горошка

1 луковица

майонез, соль, перец по вкусу

зелень для украшения

"Мимоза" с сыром - идеальный вариант для тех, кто хочет добавить пикантности салату

Отварить яйца, морковь, картофель, картофель и курицу. Остудить, очистить яйца, отделить белки от желтков. Морковь натереть на крупной терке, картофель и яйца - на мелкой. Куриную грудку нарезать кубиками, сыр натереть на мелкой терке. Лук обжарить до золотистого цвета.

В глубокой форме уложить слои: морковь, яйцо, лук, картошка, курица, горошек, сыр. Каждый слой смазать майонезом, посыпать солью и перцем. Выложить сверху тертый яичный белок и желток, украсить салат зеленью.

Также можно приготовить блюдо с рыбой, а не с курицей - вкус будет совершенно другим, не менее шикарным.

Салат "Мимоза" с тунцом

Ингредиенты:

1 банка тунца в собственном соку

4 яйца

150 г вареной моркови

150 г вареного картофеля

1 банка консервированного горошка

1 луковица

майонез, соль, перец по вкусу

зелень для украшения

Записывайте, как делается "Мимоза" с тунцом

Яйца, морковь и картофель отварить, остудить. С тунца слить жидкость, очистить яйца, отделить белки от желтков. Морковь натереть на крупной терке, картофель и яйца - на мелкой. Обжарить измельченный лук до золотистого цвета. Выложить слои на тарелку - тунец, морковь, яйцо, лук, картофель, горошек. Каждый слой смазать майонезом, посыпать солью и перцем. Сверху выложить тертый белок, потом желток. Украсить салат "Мимоза" зеленью.

Салат "Мимоза" с сардиной

Ингредиенты:

1 банка сардин в масле

4 яйца

150 г вареной моркови

150 г вареного картофеля

150 г вареной куриной грудки или консервированного тунца

1 банка консервированного горошка

1 луковица

майонез, соль, перец по вкусу

зелень для украшения

"Мимоза" с сардиной и тунцом или курицей - шикарный вариант для настоящих гурманов.

Яйца, морковь и картофель отварить, остудить. С тунца и сардин слить жидкость, очистить яйца, отделить белки от желтков. Морковь натереть на крупной терке, картофель и яйца - на мелкой. Обжарить измельченный лук до золотистого цвета. Выложить слои на тарелку - сардины, тунец или курица, нарезанные кубиками, морковь, яйцо, лук, картофель, горошек. Каждый слой смазать майонезом, посыпать солью и перцем. Сверху выложить тертый белок, потом желток. Украсить салат "Мимоза" зеленью.

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