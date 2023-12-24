"Мимоза" - салат, который имеет классический вариант, а также несколько авторских, но вне зависимости от набора ингредиентов продолжает быть одним из самых популярных. УНИАН выяснил, как можно приготовить идеальный салат "Мимоза" - лучший рецепт для вас и ваших близких.
- Салат "Мимоза" - рецепт классический
- Салат "Мимоза" с сыром
- Салат "Мимоза" с тунцом
- Салат "Мимоза" с сардиной
Салат "Мимоза" - рецепт классический
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г вареной моркови
- 150 г вареного картофеля
- 150 г вареной куриной грудки
- 1 банка консервированного горошка
- 1 луковица
- майонез, соль, перец по вкусу
- зелень для украшения
Записывайте, как готовится салат "Мимоза" по классической технологии
Отварить яйца, морковь, картофель и курицу до готовности. Остудить, очистить яйца, отделить белки от желтков. Морковь натереть на крупной терке, картофель и яица - на мелкой. Куриную грудку нарезать кубиками. Лук нарезать кольцами, обжарить на сковороде до золотистого цвета.
Выложить на салат "Мимоза" слои по порядку - морковь, яйцо, лук, картофель, курица, горошек. Каждый слой смазать майонезом, посыпать солью и перцем. Сверху посыпать салат тертым белком, а потом тертым желтком. Украсить зеленью.
Именно так готовится салат "Мимоза" классический, но если заменить один главный ингредиент - вкус будет совершенно другим.
Салат "Мимоза" с сыром
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г вареной моркови
- 150 г вареного картофеля
- 150 г вареного куриного филе
- 100 г твердого сыра
- 1 банка консервированного горошка
- 1 луковица
- майонез, соль, перец по вкусу
- зелень для украшения
"Мимоза" с сыром - идеальный вариант для тех, кто хочет добавить пикантности салату
Отварить яйца, морковь, картофель, картофель и курицу. Остудить, очистить яйца, отделить белки от желтков. Морковь натереть на крупной терке, картофель и яйца - на мелкой. Куриную грудку нарезать кубиками, сыр натереть на мелкой терке. Лук обжарить до золотистого цвета.
В глубокой форме уложить слои: морковь, яйцо, лук, картошка, курица, горошек, сыр. Каждый слой смазать майонезом, посыпать солью и перцем. Выложить сверху тертый яичный белок и желток, украсить салат зеленью.
Также можно приготовить блюдо с рыбой, а не с курицей - вкус будет совершенно другим, не менее шикарным.
Салат "Мимоза" с тунцом
Ингредиенты:
- 1 банка тунца в собственном соку
- 4 яйца
- 150 г вареной моркови
- 150 г вареного картофеля
- 1 банка консервированного горошка
- 1 луковица
- майонез, соль, перец по вкусу
- зелень для украшения
Записывайте, как делается "Мимоза" с тунцом
Яйца, морковь и картофель отварить, остудить. С тунца слить жидкость, очистить яйца, отделить белки от желтков. Морковь натереть на крупной терке, картофель и яйца - на мелкой. Обжарить измельченный лук до золотистого цвета. Выложить слои на тарелку - тунец, морковь, яйцо, лук, картофель, горошек. Каждый слой смазать майонезом, посыпать солью и перцем. Сверху выложить тертый белок, потом желток. Украсить салат "Мимоза" зеленью.
Салат "Мимоза" с сардиной
Ингредиенты:
- 1 банка сардин в масле
- 4 яйца
- 150 г вареной моркови
- 150 г вареного картофеля
- 150 г вареной куриной грудки или консервированного тунца
- 1 банка консервированного горошка
- 1 луковица
- майонез, соль, перец по вкусу
- зелень для украшения
"Мимоза" с сардиной и тунцом или курицей - шикарный вариант для настоящих гурманов.
Яйца, морковь и картофель отварить, остудить. С тунца и сардин слить жидкость, очистить яйца, отделить белки от желтков. Морковь натереть на крупной терке, картофель и яйца - на мелкой. Обжарить измельченный лук до золотистого цвета. Выложить слои на тарелку - сардины, тунец или курица, нарезанные кубиками, морковь, яйцо, лук, картофель, горошек. Каждый слой смазать майонезом, посыпать солью и перцем. Сверху выложить тертый белок, потом желток. Украсить салат "Мимоза" зеленью.