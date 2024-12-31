Каждый может выбрать для себя самый вкусный салат с крабовыми палочками и кукурузой.

Салат с крабовыми палочками - классический атрибут меню на праздники для многих украинцев.

Салат с крабовыми палочками и сыром плавленым

Это блюдо отличается мягким и оригинальным вкусом из-за плавленого сырка. В то же время орехи добавляют приятный хруст. Чтобы приготовить этот необычный салат с крабовыми палочками, вам нужны:

яйца - четыре штуки;

крабовые палочки - маленькая упаковка;

ветчина - 200 граммов;

грецкие орехи - 100 граммов;

плавленый сырок - две штуки;

яблоко - одна штука;

майонез.

Отварите яйца и оставьте остывать. Разделите их на белки и желтки.

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Возьмите формочку для салатов или разъемное кольцо. Натрите яблоки и отдельно белки и желтки. Палочки и мясо нужно нарезать, а орешки - измельчить. Теперь будем собирать салат. Натертый сырок поместите на дно и смажьте майонезом. Далее наслаивайте продукты в таком порядке: желтки, крабовые палочки, яблоки и ветчина. Каждый раз смазывайте соусом и прижимайте ложкой. Далее натрите сверху белки и насыпьте орехи в крабовый салат.

Салат с крабовыми палочками по-новому

Он удивит своим красочным видом и слегка острым вкусом. Для блюда возьмите такие продукты:

яйца - три штуки;

крабовые палочки - маленькая упаковка;

сыр - 150 граммов;

корейская морковка - 200 граммов;

зелень;

майонез.

Начните с яиц - отварите до готовности. Нарежьте их и сыр с палочками кубиком или произвольными кусочками. Добавьте морковь, зелень и соус. Посыпьте специями и помешайте. После этого можно подавать салат с крабовыми палочками и яйцами.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Этот салат с крабовыми палочками и кукурузой отдаленно напоминает привычный вариант и все же удивляет прекрасным хрустом свежей капусты. Возьмите для блюда:

крабовые палочки - маленька упаковка;

пекинская капуста - половинка;

консервированная кукуруза - 200 граммов;

яйца - три штуки;

майонез.

Яйца с палочками покрошите. Пекинку можно нашинковать или порезать вдоль, а затем - поперек, чтоб получились крупные прямоугольные кусочки. Пересыпьте все ингредиенты в одну емкость, добавьте соус и помешайте ложкой.

Салат с крабовыми палочками и огурцом

Хотя огурцы не самый доступный для кошелька продукт в зимнее время, блюдо с ним "улетит" с тарелкок. Чтобы сделать салат с кукурузой и крабовыми палочками подготовьте:

рис - 80 граммов;

крабовые палочки - упаковка;

свежие огурцы - 2 штуки;

консервированная кукуруза - 200 граммов;

специи;

майонез.

Для начала отварите рис и оставьте его остывать. Огурцы и палочки нарежьте. Добавьте их к остальным ингредиентам, и перемешайте. Далее салат с крабовыми палочками и рисом пересыпьте в пиалы либо тарелку.

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