Салат с крабовыми палочками - классический атрибут меню на праздники для многих украинцев.
- Салат с крабовыми палочками и сыром плавленым
- Салат с крабовыми палочками по-новому
- Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками
- Салат с крабовыми палочками и огурцом
Салат с крабовыми палочками и сыром плавленым
Это блюдо отличается мягким и оригинальным вкусом из-за плавленого сырка. В то же время орехи добавляют приятный хруст. Чтобы приготовить этот необычный салат с крабовыми палочками, вам нужны:
- яйца - четыре штуки;
- крабовые палочки - маленькая упаковка;
- ветчина - 200 граммов;
- грецкие орехи - 100 граммов;
- плавленый сырок - две штуки;
- яблоко - одна штука;
- майонез.
Отварите яйца и оставьте остывать. Разделите их на белки и желтки.
Возьмите формочку для салатов или разъемное кольцо. Натрите яблоки и отдельно белки и желтки. Палочки и мясо нужно нарезать, а орешки - измельчить. Теперь будем собирать салат. Натертый сырок поместите на дно и смажьте майонезом. Далее наслаивайте продукты в таком порядке: желтки, крабовые палочки, яблоки и ветчина. Каждый раз смазывайте соусом и прижимайте ложкой. Далее натрите сверху белки и насыпьте орехи в крабовый салат.
Салат с крабовыми палочками по-новому
Он удивит своим красочным видом и слегка острым вкусом. Для блюда возьмите такие продукты:
- яйца - три штуки;
- крабовые палочки - маленькая упаковка;
- сыр - 150 граммов;
- корейская морковка - 200 граммов;
- зелень;
- майонез.
Начните с яиц - отварите до готовности. Нарежьте их и сыр с палочками кубиком или произвольными кусочками. Добавьте морковь, зелень и соус. Посыпьте специями и помешайте. После этого можно подавать салат с крабовыми палочками и яйцами.
Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками
Этот салат с крабовыми палочками и кукурузой отдаленно напоминает привычный вариант и все же удивляет прекрасным хрустом свежей капусты. Возьмите для блюда:
- крабовые палочки - маленька упаковка;
- пекинская капуста - половинка;
- консервированная кукуруза - 200 граммов;
- яйца - три штуки;
- майонез.
Яйца с палочками покрошите. Пекинку можно нашинковать или порезать вдоль, а затем - поперек, чтоб получились крупные прямоугольные кусочки. Пересыпьте все ингредиенты в одну емкость, добавьте соус и помешайте ложкой.
Салат с крабовыми палочками и огурцом
Хотя огурцы не самый доступный для кошелька продукт в зимнее время, блюдо с ним "улетит" с тарелкок. Чтобы сделать салат с кукурузой и крабовыми палочками подготовьте:
- рис - 80 граммов;
- крабовые палочки - упаковка;
- свежие огурцы - 2 штуки;
- консервированная кукуруза - 200 граммов;
- специи;
- майонез.
Для начала отварите рис и оставьте его остывать. Огурцы и палочки нарежьте. Добавьте их к остальным ингредиентам, и перемешайте. Далее салат с крабовыми палочками и рисом пересыпьте в пиалы либо тарелку.
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