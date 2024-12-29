Рецепт салата грибная поляна не потребует сложных или дорогих продуктов, но разнообразит уже привычное новогоднее меню

Грибная поляна - салат, который заслуженно станет украшением любого праздничного стола. Его необычный вкус заставит гостей смести блюдо со стола.

Салат грибная поляна - рецепт классический

Стоит отметить, что салат грибная поляна - рецепт с курицей и множеством овощей. Это вкусное блюдо, которое может похвастаться запоминающимся видом. Для его приготовления нужны:

шампиньоны маринованные - 500 граммов;

куриная грудка - 400 граммов;

сыр - 100 граммов;

яйца - 4 штуки;

картофель - 2 штуки;

морковь - 1 штука;

укроп;

специи по вкусу;

майонез.

Овощи, яйца и грудку отварите до готовности. Глубокую миску с плоским дном выстелите пищевой пленкой. Шампиньоны выложите ножками вверх. Присыпьте укропом и выложите слой мелко порезанной курицы. Смажьте этот слой майонезом и выложите на него натертую на крупной терке морковь. Снова смажьте и сверху натрите сыр. Далее нужно будет выложить слой порезанных кубиком яиц и натертую картошку. Между ними также должен быть майонез.

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Закройте миску крышкой или затяните пленкой. Салат должен постоять в холодильнике пару часов. Для подачи переверните миску так, чтобы картошка стала нижним слоем, а грибы - верхним.

Также можно приготовить салат грибная поляна с ветчиной.

Салат грибная поляна - рецепт с копченым мясом и опятами

Также можно сделать более роскошный салат грибная поляна - рецепт в этом случае потребует больше труда и усилий, но вознаградит вас своими вкусовыми качествами. Для приготовления понадобятся:

ветчина - 500 граммов;

маринованные опята или лисички - 350 граммов;

сыр - 350 граммов;

картофель - 350 граммов;

морковь - 300 граммов;

яйца - 6 штук;

маринованные или соленые огурцы - 3-4 штуки;

красный лук - 100-150 граммов;

укроп - небольшой пучок;

зеленый лук - пучок;

майонез;

специи.

Для того, чтобы замариновать лук, дополнительно понадобятся яблочный уксус (2 столовые ложки), вода (100 миллилитров), сахар (1 столовая ложка) и соль (по вкусу).

Для начала мелко нарезаем лук и заливаем его указанным маринадом. Отвариваем до готовности овощи и яйца. Затем нужно подготовить продукты. Ветчину и огурцы нужно нарезать, а морковь, яйца, картофель и сыр - натереть на терке. Зелень режем как обычно.

В идеале, чтоб собрать этот салат понадобится разъемное кольцо (можно взять от формы для выпечки). Его бока нужно прикрыть ацетатной или пищевой пленкой, чтоб салат не прилипал. Далее выкладываем все слоями и промазываем майонезом в таком порядке: картофель, курица, маринованный лук, морковь, огурцы и яйца. Хорошо все приминаем и выравниваем, чтоб получить плоскую поверхность. Далее весь верх салата посыпаем укропом. В центр выкладываем грибы, а по краю "поляны" - зеленый лук. Желательно после этого дать ему пару часов пропитаться, а затем можно вытаскивать из формы.

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