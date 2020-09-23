Эфир проходил в одесском ресторане «Дача» в честь дня рождения заведения. Ведущий рассказал как сварить идеальную уху, а также какое отношение исторически бульон имеет к ресторанам и зачем добавлять водку в блюдо.

Уха из судака и окуня

Ингредиенты

На пару судаков весом примерно чуть более 1 кг каждый:

  • 500 г речного окуня
  • 400 г помидоров
  • 100 г корня петрушки
  • 100 г моркови
  • 50 г чеснока
  • 0,5 пучка зелени петрушки и сельдерея
  • 180 г репчатого лука
  • 1 лавровый листик
  • 10 горошин душистого перца
  • соль по вкусу
  • по 50 г укропа и зеленого лука

Приготовление

  • Рыбу потрошим и полностью удаляем чешую и жабры.
  • Разделываем на филе, сняв кожу и острым ножом вырезав плавники и хребет.
  • Филе режем на куски.
  • Кожу, все кости, плавники и головы помещаем в кастрюлю и заливаем 2 л холодной воды.
  • Доводим до кипения и снимаем пену. Кладем в воду помидоры, разрезанные на четыре части, головку чеснока, целую морковь, корень петрушки, пару луковиц в шелухе и варим 60 минут без видимого кипения.
  • За 10 минут до готовности добавляем в бульон немного зелени петрушки, сельдерея и лавровый листик, связанные кулинарной нитью в пучок, горошины перца и солим. Бульон процеживаем.
  • В бульон кладем нарезанное на куски филе рыбы и провариваем 10 минут без кипения. Рыбу раскладываем в тарелки, заливаем янтарным бульоном и заправляем укропом и зеленым луком.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН