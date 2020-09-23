Известный ресторатор Савва Либкин показал и рассказал, как приготовить уху из судака и окуня.
Эфир проходил в одесском ресторане «Дача» в честь дня рождения заведения. Ведущий рассказал как сварить идеальную уху, а также какое отношение исторически бульон имеет к ресторанам и зачем добавлять водку в блюдо.
Уха из судака и окуня
Ингредиенты
На пару судаков весом примерно чуть более 1 кг каждый:
- 500 г речного окуня
- 400 г помидоров
- 100 г корня петрушки
- 100 г моркови
- 50 г чеснока
- 0,5 пучка зелени петрушки и сельдерея
- 180 г репчатого лука
- 1 лавровый листик
- 10 горошин душистого перца
- соль по вкусу
- по 50 г укропа и зеленого лука
Приготовление
- Рыбу потрошим и полностью удаляем чешую и жабры.
- Разделываем на филе, сняв кожу и острым ножом вырезав плавники и хребет.
- Филе режем на куски.
- Кожу, все кости, плавники и головы помещаем в кастрюлю и заливаем 2 л холодной воды.
- Доводим до кипения и снимаем пену. Кладем в воду помидоры, разрезанные на четыре части, головку чеснока, целую морковь, корень петрушки, пару луковиц в шелухе и варим 60 минут без видимого кипения.
- За 10 минут до готовности добавляем в бульон немного зелени петрушки, сельдерея и лавровый листик, связанные кулинарной нитью в пучок, горошины перца и солим. Бульон процеживаем.
- В бульон кладем нарезанное на куски филе рыбы и провариваем 10 минут без кипения. Рыбу раскладываем в тарелки, заливаем янтарным бульоном и заправляем укропом и зеленым луком.
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