Эфир проходил в одесском ресторане «Дача» в честь дня рождения заведения.

Известный ресторатор Савва Либкин показал и рассказал, как приготовить уху из судака и окуня.

Эфир проходил в одесском ресторане «Дача» в честь дня рождения заведения. Ведущий рассказал как сварить идеальную уху, а также какое отношение исторически бульон имеет к ресторанам и зачем добавлять водку в блюдо.

Уха из судака и окуня

Ингредиенты

На пару судаков весом примерно чуть более 1 кг каждый:

500 г речного окуня

400 г помидоров

100 г корня петрушки

100 г моркови

50 г чеснока

0,5 пучка зелени петрушки и сельдерея

180 г репчатого лука

1 лавровый листик

10 горошин душистого перца

соль по вкусу

по 50 г укропа и зеленого лука

Приготовление

Рыбу потрошим и полностью удаляем чешую и жабры.

Разделываем на филе, сняв кожу и острым ножом вырезав плавники и хребет.

Филе режем на куски.

Кожу, все кости, плавники и головы помещаем в кастрюлю и заливаем 2 л холодной воды.

Доводим до кипения и снимаем пену. Кладем в воду помидоры, разрезанные на четыре части, головку чеснока, целую морковь, корень петрушки, пару луковиц в шелухе и варим 60 минут без видимого кипения.

За 10 минут до готовности добавляем в бульон немного зелени петрушки, сельдерея и лавровый листик, связанные кулинарной нитью в пучок, горошины перца и солим. Бульон процеживаем.

В бульон кладем нарезанное на куски филе рыбы и провариваем 10 минут без кипения. Рыбу раскладываем в тарелки, заливаем янтарным бульоном и заправляем укропом и зеленым луком.

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Автор: УНИАН