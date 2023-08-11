Невероятно вкусные, сочные и сладкие помидоры в собственном соку заготавливают самые лучшие хозяйки. Все дело в том, что именно эти томаты дарят привкус лета, а это очень важно, если за окном серость и слякоть. УНИАН подскажет, как закрыть помидоры в собственном соку на зиму быстро и легко.
Помидоры в собственном соку - рецепт на литровую банку
Ингредиенты:
- два килограмма помидоров "сливка";
- две чайных ложки сахара;
- одна столовая ложка 9% уксуса;
- одна чайная ложка соли.
Помидоры вымыть, сложить в большую кастрюлю, обдать кипятком и подождать 15 минут. Снять кожицу и срезать плодоножки. Разложить томаты по банкам, всыпать соль и сахар, накрыть крышками. Поставить в кастрюлю, налить воды по "плечики" банок, довести до кипения. Стерилизовать 10-15 минут. В конце влить уксус и закрыть консервацию крышками. Убрать томаты в собственном соку на зиму в теплое и темное место.
Томаты в собственном соку - рецепт от бабушки
Ингредиенты:
- 9-10 маленьких помидоров;
- 7-10 крупных помидоров;
- кориандр;
- гвоздика;
- лавровый лист.
На 1 л сока:
- 1 ст.л соли;
- 1 ст.л сахара.
Маленькие помидоры вымыть, сложить в банку. Добавить специи, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут до полного остывания. Крупные томаты вымыть, разрезать на части и пропустить через соковыжималку. Получившуюся массу довести до кипения, всыпать соль и сахар. Слить воду из банки, вместо нее залить томатный сок. Закрыть крышками и спрятать помидоры на зиму в собственном соку в темное теплое место.
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