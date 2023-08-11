Подсказываем рецепт помидор в собственном соку, проверенный годами.

Невероятно вкусные, сочные и сладкие помидоры в собственном соку заготавливают самые лучшие хозяйки. Все дело в том, что именно эти томаты дарят привкус лета, а это очень важно, если за окном серость и слякоть. УНИАН подскажет, как закрыть помидоры в собственном соку на зиму быстро и легко.

Помидоры в собственном соку - рецепт на литровую банку

Ингредиенты:

два килограмма помидоров "сливка";

две чайных ложки сахара;

одна столовая ложка 9% уксуса;

одна чайная ложка соли.

Помидоры вымыть, сложить в большую кастрюлю, обдать кипятком и подождать 15 минут. Снять кожицу и срезать плодоножки. Разложить томаты по банкам, всыпать соль и сахар, накрыть крышками. Поставить в кастрюлю, налить воды по "плечики" банок, довести до кипения. Стерилизовать 10-15 минут. В конце влить уксус и закрыть консервацию крышками. Убрать томаты в собственном соку на зиму в теплое и темное место.

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Томаты в собственном соку - рецепт от бабушки

Ингредиенты:

9-10 маленьких помидоров;

7-10 крупных помидоров;

кориандр;

гвоздика;

лавровый лист.

На 1 л сока:

1 ст.л соли;

1 ст.л сахара.

Маленькие помидоры вымыть, сложить в банку. Добавить специи, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут до полного остывания. Крупные томаты вымыть, разрезать на части и пропустить через соковыжималку. Получившуюся массу довести до кипения, всыпать соль и сахар. Слить воду из банки, вместо нее залить томатный сок. Закрыть крышками и спрятать помидоры на зиму в собственном соку в темное теплое место.

Ранее мы делились самым удачным рецептом лечо на зиму.

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