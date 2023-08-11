Как закрыть помидоры на зиму в соку - рецепты / ua.depositphotos.com

Невероятно вкусные, сочные и сладкие помидоры в собственном соку заготавливают самые лучшие хозяйки. Все дело в том, что именно эти томаты дарят привкус лета, а это очень важно, если за окном серость и слякоть. УНИАН подскажет, как закрыть помидоры в собственном соку на зиму быстро и легко.

Помидоры в собственном соку - рецепт на литровую банку

Ингредиенты:

  • два килограмма помидоров "сливка";
  • две чайных ложки сахара;
  • одна столовая ложка 9% уксуса;
  • одна чайная ложка соли.

Помидоры вымыть, сложить в большую кастрюлю, обдать кипятком и подождать 15 минут. Снять кожицу и срезать плодоножки. Разложить томаты по банкам, всыпать соль и сахар, накрыть крышками. Поставить в кастрюлю, налить воды по "плечики" банок, довести до кипения. Стерилизовать 10-15 минут. В конце влить уксус и закрыть консервацию крышками. Убрать томаты в собственном соку на зиму в теплое и темное место.

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Томаты в собственном соку - рецепт от бабушки

Ингредиенты:

  • 9-10 маленьких помидоров;
  • 7-10 крупных помидоров;
  • кориандр;
  • гвоздика;
  • лавровый лист.

На 1 л сока:

  • 1 ст.л соли;
  • 1 ст.л сахара.

Маленькие помидоры вымыть, сложить в банку. Добавить специи, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут до полного остывания. Крупные томаты вымыть, разрезать на части и пропустить через соковыжималку. Получившуюся массу довести до кипения, всыпать соль и сахар. Слить воду из банки, вместо нее залить томатный сок. Закрыть крышками и спрятать помидоры на зиму в собственном соку в темное теплое место.

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