Рассказываем, как сделать лечо с перцем на зиму так, чтобы соседи выпрашивали рецепт.

Лечо - популярный вид закуски, которая делается из перца с добавлением разных сезонных овощей. Каждая хозяйка готовит ее по-разному, но чтобы не потратить время напрасно, важно найти лучший рецепт. УНИАН расскажет, как сделать лечо из перца и других ингредиентов.

Рецепт лечо со сладким перцем

Ингредиенты:

Перец сладкий - 2 кг

Лук репчатый - 1 кг

Помидор - 2 кг

Масло растительное - 150 г

Соль - 2 ч.л.

Сахар - 4 ст.л.

Перец черный горошком - 1 ч.л.

Перец душистый горошком - 4 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Уксус 9% - 3 ст.л.

Помидоры вымыть, пропустить через мясорубку или кухонный комбайн, кольцами нарезать лук, а сладкий перец - соломкой, выложить овощи в томатную массу. Лечо на зиму с перцем и помидорами посолить, всыпать сахар, добавить перцы и лавровый лист. Тушить смесь 60 минут, потом влить уксус, перемешать, разлить лечо по стерилизованным банкам и закатать крышками.

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Настоящее лечо - рецепт "по-домашнему"

Ингредиенты на 2 банки по 0,5 л:

Перец сладкий - 0,5 кг

Помидоры - 0,5 кг

Морковь - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Перец черный горошком - 3-5 шт.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Масло растительное - 3-4 ст. ложки

Сахар - 2 ст. ложки

Соль - 1 ч. ложка

Перец вымыть, убрать семена, мелко нашинковать. Так же поступить с помидорами и морковкой. Лук почистить, нарезать полукольцами. Разогреть на сковороде сливочное масло, пассеровать морковь и лук 10 минут. К ним выложить перец и помидоры, готовить лечо из помидор, перца, моркови, лука 10 минут, потом посолить, поперчить, посахарить, добавить лавровый лист и снова тушить 10 минут. Простерилизовать банки, переместить в них лечо и закатать крышками.

Лечо из кабачков с перцем

Ингредиенты на 3 л готового продукта:

Кабачки - 1,5 кг

Перец сладкий - 6 шт.

Лук репчатый - 6 шт.

Помидоры красные - 1 кг

Масло растительное - 150 г

Сахар - 130 г

Соль - 2 ст. ложки

Уксус 9% - 0,5 стакана

Кабачки почистить от шкурки, нарезать соломкой. Перец вымыть, убрать семена, нарезать овощ соломкой, а лук - полукольцами. Помидоры пропустить через мясорубку, затем приготовить маринад. Смешать 2/3 стакана растительного масла, 2/3 стакана сахара, 2 ст. ложки соли, 0,5 стакана 9 %-го уксуса. Довести смесь до кипения, а потом по очереди выкладывать ингредиенты. Сначала кабачки (отварить 15 минут), затем лук (5 минут), перец (5 минут), помидоры (5-10 минут). Банки простерилизовать, выложить в них лечо из кабачков на зиму, закрыть крышками.

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